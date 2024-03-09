Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Adana Haberleri

        AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Adana'da konuştu:

        AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Şimdi önümüzde artık şehirlerimizi Türkiye Yüzyılı'na taşıyacak bir yol var. Onun için gelin hep beraber Türkiye Yüzyılı şehirleri için bu güçlü desteği bir kere daha oluşturalım." dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.03.2024 - 23:23 Güncelleme: 09.03.2024 - 23:23
        ABONE OL
        ABONE OL
        AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Adana'da konuştu:
        ABONE OL
        ABONE OL

        AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Şimdi önümüzde artık şehirlerimizi Türkiye Yüzyılı'na taşıyacak bir yol var. Onun için gelin hep beraber Türkiye Yüzyılı şehirleri için bu güçlü desteği bir kere daha oluşturalım." dedi.

        Çelik, Yüreğir Kültür Merkezi'nde düzenlenen "Büyük Balkan Buluşması"na katıldı.

        Yüreklerinin, kalplerinin Evladı Fatihan'la olduğunu belirten Çelik, "Evladı Fatihan'ın mirasını, manevi hatırasını, orada tuttuğu nöbeti medeniyetimiz için yaptığı muhafızlığı, ömrümüzün sonuna kadar unutmayacağız." diye konuştu.

        Çelik, Kültür ve Turizm Bakanı olduğu dönemde Balkanlar'da Evladı Fatihan'ın eserlerine sahip çıkma konusunda özel bir gayret sarf ettiğini ifade etti.

        Balkanlar'da birçok eserin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla restore edildiğini aktaran Çelik, şöyle konuştu:

        "Onun için şunu size açık yüreklilikle söyleyebilirim. Recep Tayyip Erdoğan'a verilen her destek, Evladı Fatihan'ın hatırasının ve manevi mirasının korunmasına verilen destektir. Cumhur İttifakı bu bilinçle yoluna yürümektedir. 14 Mayıs, 28 Mayıs seçimlerinde siz kardeşlerimiz buna güçlü bir destek verdiniz. Eminim şimdi hep beraber bu desteği sürdüreceğiz."

        Çelik, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Türkiye Yüzyılı"nı ilan ettiğini anımsatarak, şöyle devam etti:

        "Büyük zorluklardan büyük badirelerden hep beraber geçtik. Evladı Fatihan'ın hatırasını, manevi mirasını omuzlarımızın üstünde taşıyoruz. Şimdi önümüzde artık şehirlerimizi Türkiye Yüzyılı'na taşıyacak bir yol var. Onun için gelin hep beraber Türkiye Yüzyılı şehirleri için bu güçlü desteği bir kere daha oluşturalım. Yüreğir'de Halil Nacar diyelim, Adana Büyükşehir için Fatih Mehmet Kocaispir diyelim. Hep beraber sizlerin desteğiyle, sizlerin bu güçlü duruşuyla bu günümüzü inşallah 31 Mart seçimlerinde imza atacağımız büyük zaferin bir yıl dönümü olarak kutlayalım."

        Çelik, önlerinde iki bayram olduğunu, bunlarından birinin Ramazan Bayramı, diğerinin de 31 Mart'ta kutlayacakları demokrasi bayramı olduğunu söyledi.

        Etkinliğe, eski Sağlık Bakanı Mehmet Müezzinoğlu, Cumhur İttifakı'nın Adana Büyükşehir Belediye Başkan adayı Fatih Mehmet Kocaispir, Yüreğir Belediye Başkan adayı Halil Nacar ile davetliler katıldı.

        Çelik, kentteki temasları kapsamında merkez Seyhan ilçesi Yeşilyurt Mahallesi'nde seçim ofisi açılışına katıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cevdet Yılmaz'dan Habertürk'e açıklamalar
        Cevdet Yılmaz'dan Habertürk'e açıklamalar
        Kayhan Yıldızoğlu hayatını kaybetti
        Kayhan Yıldızoğlu hayatını kaybetti
        Türkiye ve ABD'den ortak açıklama
        Türkiye ve ABD'den ortak açıklama
        Bakan Koca'dan lösante açıklaması
        Bakan Koca'dan lösante açıklaması
        Acılı gününde yalnız bırakmadı
        Acılı gününde yalnız bırakmadı
        Hurdacılar ile mahalle sakinleri birbirine girdi!
        Hurdacılar ile mahalle sakinleri birbirine girdi!
        İtiraf etti! Eşini ve oğlunu öldürüp tarlaya gömdü
        İtiraf etti! Eşini ve oğlunu öldürüp tarlaya gömdü
        Evliyken Ayşe'yi kaçırdı! 3 kişiyi öldürdü! Katil zanlısı aranıyor!
        Evliyken Ayşe'yi kaçırdı! 3 kişiyi öldürdü! Katil zanlısı aranıyor!
        'Kayıp telefon' ayrıntısı! Kim, niye aldı?
        'Kayıp telefon' ayrıntısı! Kim, niye aldı?
        "Beşiktaş'a çökmüşler!"
        "Beşiktaş'a çökmüşler!"
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kimse gölgemizde yürüyerek seçim kaybettiremez
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kimse gölgemizde yürüyerek seçim kaybettiremez
        Türk kahvesi 6. sırada
        Türk kahvesi 6. sırada
        Kasımpaşa'dan Spor Toto'ya isim hakkı itirazı
        Kasımpaşa'dan Spor Toto'ya isim hakkı itirazı
        İstanbul'un yeni metrosu yarın açılıyor
        İstanbul'un yeni metrosu yarın açılıyor
        Kuzey Kutup Dairesi'nin kuzeyindeki dördüncü büyük şehir
        Kuzey Kutup Dairesi'nin kuzeyindeki dördüncü büyük şehir
        Amasra'da sondaj kazısında bulundu
        Amasra'da sondaj kazısında bulundu
        Nedeni ortaya çıktı
        Nedeni ortaya çıktı
        Gollerden önce faul ve ofsayt var mı?
        Gollerden önce faul ve ofsayt var mı?
        Deprem korkusuna terapi
        Deprem korkusuna terapi
        "G.Saray'ın İlkay Gündoğan'ı"
        "G.Saray'ın İlkay Gündoğan'ı"

        Benzer Haberler

        Adana'da polis hırsızlık ve dolandırıcılık olaylarına karşı vatandaşı bilgi...
        Adana'da polis hırsızlık ve dolandırıcılık olaylarına karşı vatandaşı bilgi...
        Adanaspor-Sakaryaspor maçının ardından
        Adanaspor-Sakaryaspor maçının ardından
        'Dünya Kadınlar Günü'nde öldürdüğü eski eşine pusu kurmuş (2)
        'Dünya Kadınlar Günü'nde öldürdüğü eski eşine pusu kurmuş (2)
        Adanaspor - Sakaryaspor: 0-0
        Adanaspor - Sakaryaspor: 0-0
        Futbol: Trendyol 1. Lig
        Futbol: Trendyol 1. Lig
        Otomobilin çarptığı 6 yaşındaki Emre öldü, annesi yaralandı
        Otomobilin çarptığı 6 yaşındaki Emre öldü, annesi yaralandı