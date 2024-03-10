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        Cumhur İttifakı'nın Yüreğir Belediye Başkan adayı Nacar, projelerini tanıttı:

        Cumhur İttifakı'nın Yüreğir Belediye Başkan adayı Halil Nacar, "Sosyal yardım ve dayanışmada örnek olacak, çevreci, nefes alan bir Yüreğir'e kavuşacağız." dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.03.2024 - 20:05 Güncelleme: 10.03.2024 - 20:40
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        Cumhur İttifakı'nın Yüreğir Belediye Başkan adayı Nacar, projelerini tanıttı:
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        Cumhur İttifakı'nın Yüreğir Belediye Başkan adayı Halil Nacar, "Sosyal yardım ve dayanışmada örnek olacak, çevreci, nefes alan bir Yüreğir'e kavuşacağız." dedi.

        Nacar, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik'in katılımıyla Yüreğir Kültür Merkezi'nde düzenlenen proje tanıtım toplantısında, Cumhur İttifakı'nın bir "gönül ittifakı" olduğunu söyledi.

        İlçede çalışmaların hız kesmeden devam edeceğini belirten Nacar, şöyle konuştu:

        "Ekonomik kalkınma ve istihdam modelini kuracağız. Güvenli kentleşmeyle dönüşecek, geleceğimiz için gençlere yatırım yapacağız. Sosyal yardım ve dayanışmada örnek olacak, çevreci, nefes alan bir Yüreğir'e kavuşacağız. Kültür ve eğitim belediyeciliği sunacak, gönül belediyeciliğinde tarih yazacağız."

        Nacar, "Beyaz Masa" projesi geliştirip muhtarlar aracılığıyla mahallelerin sorunlarına hızlı çözümler sunacaklarını, yapacakları kent meydanıyla da vatandaşların vakit geçirmekten keyif alacakları ortam oluşturacaklarını anlattı.

        - Sahil projesi

        "Nefes Yüreğir" başlığı altında ilçenin Seyhan Nehri'ne olan kıyısında sahil projesi planladıklarını ifade eden Nacar, şu bilgileri verdi:

        "Bu projemiz ilçemizi cazibe merkezi haline getirecek. Yüreğir'i Adana'mızın parlayan yıldızı yapacak, turizme ve ekonomiye katkı sunacak, tüm hemşehrilerimizin gurur vesilesi olacak. Bu projemiz hepimize iyi gelecek. İçerisinde yürüme ve bisiklet yolu olacak. Yüreğir'in güneyinden kuzeyine, hatta mahalle içlerinden sahile bağlanan yürüme ve bisiklet yolu planları yapacağız. Bu planı etap etap hayata geçireceğiz. Hemşehrilerimizin rahatlıkla ve güvenle yürüyüş yapacakları, çocuklarıyla sosyalleşecekleri alanlar oluşturacağız."

        Nacar, 600 dönümlük millet bahçesi projesinde çalışmaların devam ettiğini, vatandaşlar için "Yüreğir Kart" uygulamasını hayata geçireceklerini, "Yüreğir Gençlik Merkezi" kuracaklarını aktardı.

        Kültür ve spor alanındaki hedeflere değinen Yüreğir Belediye Başkan adayı Nacar, şöyle konuştu:

        "Kültür Bakanlığı'mız ile koordineli şekilde inşallah Misis Film Platosu'nu ilçemize kazandıracağız. Yüreğir'imizin ileri sürüş ve drift konusunda merakını profesyonel zemine taşıyacağız ve en kısa sürede pistimizi inşa edeceğiz. Her yıl drift festivali düzenleyerek ilçemizi tanıtacağız ve kent ekonomimize katkı sağlayacağız. Sanatın kültürün destekçisi biziz. Özellikle yerel sanatçılarımıza her zaman destek olacağız. AK Parti belediyeciliğiyle ilçemiz spor alanında büyük bir ilerleme kaydetti. Biz de bu bayrağı devralacak, Yüreğir'i sporun merkezi yapma konusunda hedeflerimizi artıracağız. Altyapımızı güçlendirerek 5 yılda 25 branşta 30 bin kursiyer ve 3 bin lisanslı sporcu yetiştireceğiz. Gençlerimizi kötü alışkanlıklarından uzaklaştırmak için çalışacağız, sporu yaygınlaştıracağız. Projelerimizle Yüreğirli harekete geçecek, Yüreğir kazanacak. Gençlerimizi, evlatlarımızı sulama kanallarında kaybetmek istemiyoruz. Bunun için 3 bin seyirci kapasiteli tam olimpik yüzme havuzunu ilçemize kazandıracağız."

        Nacar, kuracakları istihdam ofisleriyle iş arayanlar ile işveren arasında "köprü" görevi üstleneceklerini, kadın kooperatifleriyle de ilçe ekonomisine katkı sağlayacaklarını kaydetti.

        Programa, Cumhur İttifakı'nın Adana Büyükşehir Belediyesi adayı Fatih Mehmet Kocaispir de katıldı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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