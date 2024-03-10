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        Adana'da eski eşinin öldürdüğü Feray Balkan'ın cenazesi defnedildi

        Adana'nın merkez Çukurova ilçesinde eski kocası tarafından tabancayla öldürülen Feray Balkan'ın cenazesi toprağa verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.03.2024 - 14:38 Güncelleme: 10.03.2024 - 14:49
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        Adana'da eski eşinin öldürdüğü Feray Balkan'ın cenazesi defnedildi
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        Adana'nın merkez Çukurova ilçesinde eski kocası tarafından tabancayla öldürülen Feray Balkan'ın cenazesi toprağa verildi.

        Güzelyalı Mahallesi'nde 8 Mart'ta öldürülen acil tıp uzmanı Balkan'ın (39) cenazesi, Adana Adli Tıp Kurumundaki işlemlerin ardından Buruk Mezarlığına götürüldü.

        Cenazenin taşınması sırasında anne Eda Balkan (65), "Feray'ım, duy sesimi" diye ağıt yaktı.

        Balkan için kılınan cenaze namazına ailesi ve yakınları, İl Sağlık Müdür Vekili Ali Tanju Altunsu ile vatandaşlar katıldı.

        Namazın ardından Balkan'ın cenazesi mezarlıkta defnedildi.

        - Öldürülmeden önceki görüntüsüne ulaşıldı

        Öte yandan Feray Balkan'ın saldırıdan önceki son görüntüsü ortaya çıktı.

        Balkan'ın iki çocuğuyla annesinin evinin bulunduğu apartmana gelmesi, zanlı Seçkin E'nin (39) de arkalarından binaya girmesi güvenlik kamerasınca kaydedildi.

        Görüntülerde, binadan çıkan zanlının telefonla konuşarak olay yerinden uzaklaşması yer aldı.

        Nizip Devlet Hastanesinde başhekim yardımcısı olarak görev yapan Balkan, annesinin evinin bulunduğu Güzelyalı Mahallesi'ndeki apartmanın girişinde eski eşi Seçkin E. tarafından tabancayla vurularak öldürülmüş, gözaltına alınan ve astsubay olduğu öğrenilen Seçkin E, tutuklanmıştı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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