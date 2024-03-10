Adana'da eski eşinin öldürdüğü Feray Balkan'ın cenazesi defnedildi
Adana'nın merkez Çukurova ilçesinde eski kocası tarafından tabancayla öldürülen Feray Balkan'ın cenazesi toprağa verildi.
Adana'nın merkez Çukurova ilçesinde eski kocası tarafından tabancayla öldürülen Feray Balkan'ın cenazesi toprağa verildi.
Güzelyalı Mahallesi'nde 8 Mart'ta öldürülen acil tıp uzmanı Balkan'ın (39) cenazesi, Adana Adli Tıp Kurumundaki işlemlerin ardından Buruk Mezarlığına götürüldü.
Cenazenin taşınması sırasında anne Eda Balkan (65), "Feray'ım, duy sesimi" diye ağıt yaktı.
Balkan için kılınan cenaze namazına ailesi ve yakınları, İl Sağlık Müdür Vekili Ali Tanju Altunsu ile vatandaşlar katıldı.
Namazın ardından Balkan'ın cenazesi mezarlıkta defnedildi.
- Öldürülmeden önceki görüntüsüne ulaşıldı
Öte yandan Feray Balkan'ın saldırıdan önceki son görüntüsü ortaya çıktı.
Balkan'ın iki çocuğuyla annesinin evinin bulunduğu apartmana gelmesi, zanlı Seçkin E'nin (39) de arkalarından binaya girmesi güvenlik kamerasınca kaydedildi.
Görüntülerde, binadan çıkan zanlının telefonla konuşarak olay yerinden uzaklaşması yer aldı.
Nizip Devlet Hastanesinde başhekim yardımcısı olarak görev yapan Balkan, annesinin evinin bulunduğu Güzelyalı Mahallesi'ndeki apartmanın girişinde eski eşi Seçkin E. tarafından tabancayla vurularak öldürülmüş, gözaltına alınan ve astsubay olduğu öğrenilen Seçkin E, tutuklanmıştı.
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