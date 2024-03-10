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        6 yaşındaki Emre'nin öldüğü annesinin yaralandığı kazada sürücü tutuklandı

        ADANA'nınKaraisalı ilçesinde 6 yaşındaki Emre Çulha'nın ölümüne, annesi Melek Çulha'nın yaralanmasına neden olan otomobilin sürücüsü Burak Aydın (29), tutuklandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 10.03.2024 - 15:39 Güncelleme: 10.03.2024 - 15:40
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        6 yaşındaki Emre'nin öldüğü annesinin yaralandığı kazada sürücü tutuklandı
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        ADANA'nınKaraisalı ilçesinde 6 yaşındaki Emre Çulha'nın ölümüne, annesi Melek Çulha'nın yaralanmasına neden olan otomobilin sürücüsü Burak Aydın (29), tutuklandı. Şüpheli, ifadesinde aracının lastiğinin patladığını, bu nedenle kazanın yaşandığını öne sürerken, Emre'nin babası Ahmet Çulha (47), sürücünün çok hızlı olduğu iddia edip, cezalandırılmasını istedi.

        Kaza, 8 Mart akşamı ilçeye bağlı Eğlence mevkisinde meydana geldi. Burak Aydın'ın kontrolünü yitirdiği 01 NZ 633 plakalı otomobil, önce park halindeki araca ardından yolun karşısına geçmeye çalışan Melek Çulha ile oğlu Emre Çulha'ya çarptı. Emre Çulha yolda hayatını kaybetti, annesi Seyhan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Melek Çulha'nın durumunun iyi olduğu belirtilirken, gözaltına alınan Burak Aydın ifadesinde, otomobilin lastiğinin patladığını, bu nedenle aracın kontrolünü kaybettiğini söyledi. İşlemleri sonrası Aydın, tutuklandı.

        Diğer yandan Emre Çulha'nın cenazesi, Karaisalı ilçesi Kaledağı Mahallesi mezarlığına getirildi. Burada kılınan namaz sonrası cenaze, toprağa verildi. Orman işçisi, 3 çocuk babası Ahmet Çulha, kaza günü eşi ile oğlunun ağaç kesme makinelerini tamire götürdüklerini, dönüşte facianın yaşandığını söyledi. Burak Aydın'ın aşırı olduğunu da iddia eden baba Çulha, şüphelinin en ağır cezayı almasını istedi. Soruşturma sürüyor.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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