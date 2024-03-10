Voleybol: Vodafone Sultanlar Ligi
Salon:ASKİAtatürk
Hakemler: İsmail Yıldırım, Kadir Girente
Çukurova Belediyespor: Stojiljkovic, Dimitrova, Yasemin Güveli, Fabris, Ezgi Bektaş, Büşra Güneş (Berin Yıldırım, Beren Yeşilırmak, Ezgi Uludağ, Leyva, Nur Sevil Gökbudak, Berra Eren)
Galatasaray Daikin: Emine Arıcı, Tashiro, İlkin Aydın, Fatma Beyaz, Eggleston, Lazovic (Bihter Dumanoğlu, Sude Hacımustafaoğlu)
Setler: 15-25, 19-25, 13-25
Süre: 75 dakika (25, 26, 24)
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