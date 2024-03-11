Uyuşturucu için para isteyen oğlunu, çıkan tartışmada öldürdü
ADANA'daTamer Evren (66), uyuşturucu için para isteyen oğlu Hazım Evren'i (38), çıkan tartışmada av tüfeği ile vurarak öldürdü.
ADANA'daTamer Evren (66), uyuşturucu için para isteyen oğlu Hazım Evren'i (38), çıkan tartışmada av tüfeği ile vurarak öldürdü.
Olay, saat 13.00 sıralarında Seyhan ilçesi Ziyapaşa Mahallesi'ndeki müstakil bir evde meydana geldi. Uyuşturucu bağımlısı olduğu öne sürülen Hazım Evren ile para istediği babası Tamer Evren arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi ile Hazım Evren, babasını darbetti. Evdeki av tüfeğini alan Tamer Evren, oğlunu sırtından vurdu. İhbarla bölgeye ekipler gönderildi. Hazım Evren'in hayatını kaybettiği belirlendi, baba gözaltına alındı. Evren'in yakınları gözyaşı dökerken, cenaze Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olay ile ilgili soruşturma başlatıldı.
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