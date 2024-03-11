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        Seyhan Belediyesinden deprem yardımlarının seçim kampanyasında kullanıldığı iddiasına açıklama

        Seyhan Belediyesi, deprem yardımlarının yerel seçim kampanyasında kullanıldığı iddiasına ilişkin idari soruşturma başlatıldığını bildirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.03.2024 - 16:10 Güncelleme: 11.03.2024 - 16:10
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        Seyhan Belediyesinden deprem yardımlarının seçim kampanyasında kullanıldığı iddiasına açıklama
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        Seyhan Belediyesi, deprem yardımlarının yerel seçim kampanyasında kullanıldığı iddiasına ilişkin idari soruşturma başlatıldığını bildirdi.

        Belediyeden, 6 Şubat 2023'te meydana gelen depremler nedeniyle Birleşmiş Milletler tarafından gönderilen yardımların seçim kampanyasında kullanıldığı iddiasıyla ilgili yazılı açıklama yapıldı.

        Açıklamada, "Basına yansıyan 'Deprem yardımıyla seçim kampanyası' haberiyle ilgili idari soruşturma başlatılmış olup sonucu kamuoyuyla paylaşılacaktır." ifadesi kullanıldı.

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