Seyhan Belediyesinden deprem yardımlarının seçim kampanyasında kullanıldığı iddiasına açıklama

Açıklamada, "Basına yansıyan 'Deprem yardımıyla seçim kampanyası' haberiyle ilgili idari soruşturma başlatılmış olup sonucu kamuoyuyla paylaşılacaktır." ifadesi kullanıldı.

Belediyeden, 6 Şubat 2023'te meydana gelen depremler nedeniyle Birleşmiş Milletler tarafından gönderilen yardımların seçim kampanyasında kullanıldığı iddiasıyla ilgili yazılı açıklama yapıldı.

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