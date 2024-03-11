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        AK Parti Yüreğir Belediye Başkan Adayı Halil Nacar, projelerini açıkladı

        ADANA'da AK Parti'nin Yüreğir Belediye Başkan Adayı Dr.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 11.03.2024 - 15:37 Güncelleme: 11.03.2024 - 15:40
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        AK Parti Yüreğir Belediye Başkan Adayı Halil Nacar, projelerini açıkladı
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        ADANA’da AK Parti’nin Yüreğir Belediye Başkan Adayı Dr. Halil Nacar, belediye başkanı seçilmesi halinde ilçeye yapacakları hizmetleri anlattı.

        Tanıtım toplantısına AK Parti Genel Başkan Yardımcısı, Parti Sözcüsü Ömer Çelik ile AK Parti ve MHP milletvekilleri ve partililer katıldı. Burada bir konuşma yapan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ömer Çelik, yaptığı konuşmada Dr. Halil Nacar’ın Yüreğir’e hizmet için çalışacağını belirtip, “İnşallah sizlerin oyları ile Halil Nacar başkan seçilip Yüreğir’in doktoru olacak” dedi. Dr. Halil Nacar, da projelerini ‘Yüreğir’e Yakışacak' başlığı altında açıkladı. Nacar, öncelikle sosyal ve ulaşılabilir bir belediye olacaklarını ifade ederek, “Beyaz masa her vatandaşı dinleyecek 107 mahalle muhtarını her hafta arayacak. Kent konseyimiz Yüreğir istişare kurulu olarak çalışacak. Seni seçim zamanı gördük bir daha göremeyiz sözlerine inşallah yine aranızda olarak son vereceğiz” dedi.

        YAPILACAK PROJELER

        Dr. Halil Nacar’ın ‘Yüreğir’e Yakışacak’ başlığı altında bazı projeleri şöyle:

        “Yüreğir Belediye kentsel dönüşüm ofisi, kent meydanı, Yüreğir sahil master planı, yürüyüş bisiklet yolu, millet bahçesi, aile mesire ve piknik alanları, halka açık spor alanları, doğal afetlere karşı toplanma alanları, çocuk oyun alanları, uygun fiyatlı belediye kafeleri, emekli kıraathaneleri, mahalle çocuk oyunları, bölgesel kreşler, gençler için mahalle spor alanları, bölgesel pazar alanları, bölgesel taziye evleri, kent ormanı, sıfır atık toplama alanları, sosyal yardım ofisi, dar gelirli emeklilere yıllık 2 ikramiye, Yüreğir genç kart, dar gelirli bölgelerimizde belediye marketleri , aktif yaşam merkezi, engelsiz yaşam bakım rehabilitasyon ve aile danışma merkezi, nikah ve düğün salonu, gençlik meclisi kurulacak, 7/24 hizmet veren kütüphane, Misis film platosu, Drift festivali, film ve müzik festivalleri, 3000 seyirci kapasiteli tam olimpik yüzme havuzu, mahalle merkezlerde havuz, yaşlı bakım merkezi ve refakatçi misafirhanesi, istihdam ofisleri, kadın kooperatifleri maharetli eller çarşısı, küçük sanayi sitesi, çağa uygun modern hayvan satış ve kesim alanları.”

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