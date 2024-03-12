Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Adana Haberleri

        Adana'da FETÖ davasında yargılanan 3 sanığa hapis cezası verildi

        Adana'da Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik davada yargılanan farklı meslek gruplarına mensup 3 sanıktan 2'si, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 5 yıl 10'ar ay, diğeri ise 5 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.03.2024 - 10:06 Güncelleme: 12.03.2024 - 10:06
        ABONE OL
        ABONE OL
        Adana'da FETÖ davasında yargılanan 3 sanığa hapis cezası verildi
        ABONE OL
        ABONE OL

        Adana'da Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik davada yargılanan farklı meslek gruplarına mensup 3 sanıktan 2'si, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 5 yıl 10'ar ay, diğeri ise 5 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

        Adana 2. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuksuz sanıklar A.K, A.Ö. ve Ş.K. ile avukatları katıldı.

        Cumhuriyet savcısı esas hakkında mütalaasında, sanıkların örgüt elebaşının talimatı sonrası Bank Asya hesaplarında olağan dışı artış yaşandığını, FETÖ'nün yayın organlarına abone olduklarını ve örgütsel sohbet toplantılarına katıldıklarının tespit edildiğini belirtti.

        Sanıkların FETÖ'nün "mahrem imamlar" ile görüşme kayıtlarının olduğu ve haklarında "silahlı terör örgütüne üye olma" suçu kapsamında yasal işlem yapılan ve cezaevinde bulunan kişilerin ailelerine para aktarılması eyleminde bulunduklarının belirlendiği kaydedilerek, "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan cezalandırılmaları istendi.

        Haklarındaki iddialar hatırlatılarak savunması alınan sanıklar, örgüt üyesi olmadıklarını ve örgüt üyelerine para aktarmadıklarını öne sürerek beraat talebinde bulundu.

        Mahkeme heyeti, "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan sanıklar A.Ö. ve Ş.K'yi 5 yıl 10'ar ay, A.K'yi ise 5 yıl hapis cezasına çarptırarak, mevcut hallerinin devamına da karar verdi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Uyarıları dikkate almamış!
        Uyarıları dikkate almamış!
        Prof. Dr. Görür'den İzmir uyarısı: 1.8 milyon ton dinamit patlamasına eşdeğer!
        Prof. Dr. Görür'den İzmir uyarısı: 1.8 milyon ton dinamit patlamasına eşdeğer!
        İşte Cimbom'un sırrı!
        İşte Cimbom'un sırrı!
        Haiti Başbakanı Henry istifa etti
        Haiti Başbakanı Henry istifa etti
        Oğuzhan Genç yazdı: Soru işaretleri
        Oğuzhan Genç yazdı: Soru işaretleri
        52 yıl sonra tahttan çekilmişti: Kraliçe'nin yeni işi belli oldu
        52 yıl sonra tahttan çekilmişti: Kraliçe'nin yeni işi belli oldu
        Alperen'in son durumu belli oldu
        Alperen'in son durumu belli oldu
        Sosyal medyadaki tartışma cinayetle bitti!
        Sosyal medyadaki tartışma cinayetle bitti!
        Borsada ilginç hisse geri alımları
        Borsada ilginç hisse geri alımları
        Depozito İade Noktaları tüketicilerin uğrak yeri olacak
        Depozito İade Noktaları tüketicilerin uğrak yeri olacak
        Annesini defalarca bıçakladı! Böyle evlat olmaz olsun!
        Annesini defalarca bıçakladı! Böyle evlat olmaz olsun!
        Ala: Yeniden Refah bizden 100 ilçe istedi
        Ala: Yeniden Refah bizden 100 ilçe istedi
        Çamur yağabilir!
        Çamur yağabilir!
        Eksik sigorta kaybettiriyor
        Eksik sigorta kaybettiriyor
        Trump'tan TikTok çıkışı: "Çocuklar çıldırır"
        Trump'tan TikTok çıkışı: "Çocuklar çıldırır"
        İstihdama 206 milyar TL destek
        İstihdama 206 milyar TL destek
        Emekli bayram ikramiyesinin 3 bin liraya çıkarılması Resmi Gazete'de
        Emekli bayram ikramiyesinin 3 bin liraya çıkarılması Resmi Gazete'de
        Bahar Öztan'ın entübe edildiği iddia edildi
        Bahar Öztan'ın entübe edildiği iddia edildi
        Atom bombası yüzünden kanser olanların hikayesi
        Atom bombası yüzünden kanser olanların hikayesi
        Cenaze töreninde gergin anlar
        Cenaze töreninde gergin anlar

        Benzer Haberler

        Adana'da bir kişinin öldüğü trafik kazası güvenlik kamerasına yansıdı
        Adana'da bir kişinin öldüğü trafik kazası güvenlik kamerasına yansıdı
        Adana'da amcasını pompalı tüfekle öldürdüğü öne sürülen sanın yargılanması...
        Adana'da amcasını pompalı tüfekle öldürdüğü öne sürülen sanın yargılanması...
        Adana'daki tarihi Kız Lisesi'nde "Anı Müzesi" açıldı
        Adana'daki tarihi Kız Lisesi'nde "Anı Müzesi" açıldı
        Seyhan Belediyesinden deprem yardımlarının seçim kampanyasında kullanıldığı...
        Seyhan Belediyesinden deprem yardımlarının seçim kampanyasında kullanıldığı...
        AK Parti Yüreğir Belediye Başkan Adayı Halil Nacar, projelerini açıkladı
        AK Parti Yüreğir Belediye Başkan Adayı Halil Nacar, projelerini açıkladı
        Müslüme'nin öldürülmesinden beraat eden dedenin cezası, gelininden olan kız...
        Müslüme'nin öldürülmesinden beraat eden dedenin cezası, gelininden olan kız...