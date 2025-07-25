Adana Sanayi Odası Başkanı Kıvanç TCMB'nin faiz kararını değerlendirdi:

Adana Sanayi Odası (ADASO) Yönetim Kurulu Başkanı Zeki Kıvanç, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) politika faizini indirmesine ilişkin, "TCMB'nin 300 baz puanlık faiz indirimi, üretim ve ihracat odaklı reel sektörümüz için moral verici bir gelişmedir." ifadesini kullandı.

Kıvanç, yazılı açıklamasında, TCMB Para Politikası Kurulunun (PPK), politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını 300 baz puan düşürerek yüzde 43'e çekmesini değerlendirdi.

Faiz indiriminin üretim ve yatırımın önündeki engellerin hafiflemesi açısından önemli olduğunu belirten Kıvanç, "TCMB'nin 300 baz puanlık faiz indirimi, üretim ve ihracat odaklı reel sektörümüz için moral verici bir gelişmedir. Ancak bu adımın gerçek anlamda etkili olabilmesi, başta KOBİ'ler olmak üzere tüm üreticilerimizin uygun koşullarda finansmana erişimiyle mümkün olacaktır." ifadelerini kullandı.

Kıvanç, faiz kararının, yatırım ortamını canlandırmasını ve üretim gücünü artırmasını beklediklerini anlattı.