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        Adana Sanayi Odası Başkanı Kıvanç TCMB'nin faiz kararını değerlendirdi:

        Adana Sanayi Odası (ADASO) Yönetim Kurulu Başkanı Zeki Kıvanç, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) politika faizini indirmesine ilişkin, "TCMB'nin 300 baz puanlık faiz indirimi, üretim ve ihracat odaklı reel sektörümüz için moral verici bir gelişmedir." ifadesini kullandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.07.2025 - 14:53 Güncelleme: 25.07.2025 - 14:53
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        Adana Sanayi Odası Başkanı Kıvanç TCMB'nin faiz kararını değerlendirdi:
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        Adana Sanayi Odası (ADASO) Yönetim Kurulu Başkanı Zeki Kıvanç, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) politika faizini indirmesine ilişkin, "TCMB'nin 300 baz puanlık faiz indirimi, üretim ve ihracat odaklı reel sektörümüz için moral verici bir gelişmedir." ifadesini kullandı.

        Kıvanç, yazılı açıklamasında, TCMB Para Politikası Kurulunun (PPK), politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını 300 baz puan düşürerek yüzde 43'e çekmesini değerlendirdi.

        Faiz indiriminin üretim ve yatırımın önündeki engellerin hafiflemesi açısından önemli olduğunu belirten Kıvanç, "TCMB'nin 300 baz puanlık faiz indirimi, üretim ve ihracat odaklı reel sektörümüz için moral verici bir gelişmedir. Ancak bu adımın gerçek anlamda etkili olabilmesi, başta KOBİ'ler olmak üzere tüm üreticilerimizin uygun koşullarda finansmana erişimiyle mümkün olacaktır." ifadelerini kullandı.

        Kıvanç, faiz kararının, yatırım ortamını canlandırmasını ve üretim gücünü artırmasını beklediklerini anlattı.

        Kredi kanallarının açık tutulmasının, faiz indiriminin reel sektöre doğrudan yansıması açısından önemli olduğunu aktaran Kıvanç, şunları kaydetti:

        "KOBİ'lerimize yönelik pozitif ayrımcılık içeren adımların atılması, ekonomimizin bel kemiğini oluşturan bu işletmeleri güçlendirecek, üretim kapasitemizi artıracaktır. Enflasyonla mücadele, fiyat istikrarı ve makroekonomik dengeyi sağlama çabalarına iş dünyası olarak bizler de destek vermeye devam ediyoruz. Bu çerçevede atılan faiz indirimi adımının, diğer tamamlayıcı politikalarla birlikte, ülkemizin kalkınma hedeflerine katkı sağlayacak bir sürece dönüşeceğine inanıyoruz."

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