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        TSK konvoyuna saldıran terör örgütü El Kaide üyesi 2 kardeş hakkında ek iddianame

        SATUK TOPALOĞLU - Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) Suriye'nin İdlib kentindeki üs bölgeleri ve konvoylarına saldırı düzenledikleri gerekçesiyle Adana'da tutuklu yargılanan terör örgütü El Kaide üyesi kardeşler Ahmet ve Yusuf Baykara hakkında 2018'de bir uzman çavuşun yaralandığı ikmal konvoyuna yönelik bombalı saldırıya ilişkin de ek iddianame hazırlandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.07.2025 - 11:40 Güncelleme: 25.07.2025 - 11:40
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        TSK konvoyuna saldıran terör örgütü El Kaide üyesi 2 kardeş hakkında ek iddianame
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        SATUK TOPALOĞLU - Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) Suriye'nin İdlib kentindeki üs bölgeleri ve konvoylarına saldırı düzenledikleri gerekçesiyle Adana'da tutuklu yargılanan terör örgütü El Kaide üyesi kardeşler Ahmet ve Yusuf Baykara hakkında 2018'de bir uzman çavuşun yaralandığı ikmal konvoyuna yönelik bombalı saldırıya ilişkin de ek iddianame hazırlandı.

        Milli İstihbarat Teşkilatınca (MİT) Afrika'da operasyonla yakalanan Ahmet Baykara (29) ile Adana'da tutuklanan ağabeyi Yusuf Baykara hakkında Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen yeni soruşturma tamamlandı.

        Tutuklu sanıklar hakkında, 2018'de Suriye'de Türk Silahlı Kuvvetlerinin ikmal konvoyuna yönelik bombalı saldırıda bulundukları gerekçesiyle "Devletin birliğini ve ülke bütünlüğünü bozma" suçundan ağırlaştırılmış müebbet, "kişiyi yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle öldürmeye teşebbüs" suçundan da 13'er yıldan 20'şer yıla kadar hapis istemiyle hazırlanan birleştirme talepli ek iddianame, Adana 2. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.

        Yeni dava dosyası, sanıkların Suriye İdlib'de bulunan TSK üs bölgeleri ve konvoyuna yönelik terör saldırısı yaptıkları gerekçesiyle "Devletin birliğini ve ülke bütünlüğünü bozma" suçundan ağırlaştırılmış müebbet istemiyle aynı mahkemede yargılandıkları ana dava dosyasıyla birleştirildi.

        - İddianameden

        Söz konusu iddianamede, sanıkların Suriye'nin İdlib kentindeki terör saldırılarına ilişkin Genelkurmay Başkanlığından bilgi ve belge talep edildiği aktarıldı.

        İletilen bilgilerin dosyaya eklendiği belirtilen iddianamede, şunlar kaydedildi:

        "Dosyaya gelen cevabi yazıda, sanıkların 30 Ocak 2018'de Suriye'de Türk Silahlı Kuvvetlerinin ikmal konvoyuna yönelik bombalı saldırısında bir uzman çavuşun yaralandığı, bu yönüyle sanıkların 'kişiyi yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle öldürmeye teşebbüs' suçundan sorumlu tutulmaları gerektiği anlaşıldığından bu suçlama yönünden ayrı ayrı 13'er yıldan 20'şer yıla kadar hapisle, yine sanıklar Ahmet ve ağabeyi Yusuf Baykara'nın TSK'ya yönelik bombalı saldırıda bulunmalarının Türk Ceza Kanunu 302. maddesinde belirtilen 'vahim' nitelikteki eylemlerden olduğu, bu kapsamda üzerlerine atılı 'Devletin birliğini ve ülke bütünlüğünü bozma' suçundan da cezalandırılmaları talep olunur."

        - MİT'in Afrika ve Adana'daki operasyonu

        MİT Başkanlığınca yapılan istihbarat çalışmaları sonucunda, terör örgütü El Kaide üyesi Ahmet Baykara'nın Suriye'nin İdlib kentinde bulunan TSK üs bölgeleri ve konvoyuna düzenlenen eylemlerde yer aldığı tespit edilmişti. TSK'ya yönelik birçok eylemin planlayıcısı ve uygulayıcısı olan Baykara'nın takip edildiğini anlaması üzerine Afrika'ya kaçtığını belirleyen MİT, istihbarat ve risk analizleri neticesinde 15 Ekim 2024'te Baykara'yı bir Afrika ülkesinde yakalamıştı. Hakkındaki soruşturmanın yürütüldüğü Adana'ya getirilen ve İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince sorgulanan Baykara'nın, Suriye'de eylemleri birlikte gerçekleştirdiklerini itiraf ettiği ağabeyi Yusuf Baykara da kentte saklandığı adrese düzenlenen operasyonda yakalanmıştı.

        İşlemlerinin ardından 17 Ekim 2024'te tutuklanan Ahmet ve Yusuf Baykara hakkında "Devletin birliğini ve ülke bütünlüğünü bozma" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle dava açılmıştı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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