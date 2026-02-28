Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Adana Haberleri Haberleri

        GÜNCELLEME - İncirlik Hava Üssü'nden "canlı yayın" yapılmasıyla ilgili resen soruşturma başlatıldı

        Adana Cumhuriyet Başsavcılığı, İncirlik Hava Üssü'nden "canlı yayın" yapılmasıyla ilgili başlatılan resen soruşturma kapsamında 2 şüphelinin gözaltına alındığını bildirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.02.2026 - 16:00 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        GÜNCELLEME - İncirlik Hava Üssü'nden "canlı yayın" yapılmasıyla ilgili resen soruşturma başlatıldı

        Adana Cumhuriyet Başsavcılığı, İncirlik Hava Üssü'nden "canlı yayın" yapılmasıyla ilgili başlatılan resen soruşturma kapsamında 2 şüphelinin gözaltına alındığını bildirdi.

        Başsavcılıktan yapılan yazılı açıklamada, bazı basın yayın organları ve sosyal medya platformlarında, Adana'daki İncirlik Hava Üssü'ne ilişkin görüntülerin canlı yayınlandığının tespit edildiği belirtildi.

        Askeri tesis ve üslerin konum, güvenlik tertibatı ve fiziki yapısına ilişkin görüntülerin kamuya açık şekilde paylaşılmasının milli güvenlik açısından risk teşkil ettiği bildirilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

        "Bu kapsamda Adana Cumhuriyet Başsavcılığımız tarafından 2565 sayılı Askeri Yasak Bölgeler ve Güvenlik Bölgeleri Kanunu'nun 7. ve 25/A maddeleri kapsamında resen soruşturma başlatılmıştır. İlgili yayına dair, biri görüntü çekimini gerçekleştiren diğeri ise çekim hususunda talimat veren olmak üzere 2 şüpheli tespit edilmiş ve şüpheliler hakkında gözaltı talimatı verilmiştir. Milli güvenliği ilgilendiren askeri tesis ve güvenlik alanlarına ilişkin görüntü ve bilgilerin yetkisiz şekilde paylaşılması, basın ve ifade özgürlüğü kapsamında değerlendirilemeyecek nitelikte olup, kamu düzeni ve devlet güvenliği bakımından ciddi sonuçlar doğurabilecek mahiyettedir. Soruşturma titizlikle yürütülmektedir."

        Konuyla ilgili 2 şüphelinin gözaltına alındığı bildirildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Arakçi: Bu saldırılar cezasız kalmayacak
        Arakçi: Bu saldırılar cezasız kalmayacak
        İsrail ve ABD, İran'a saldırdı
        İsrail ve ABD, İran'a saldırdı
        İran'dan ABD'nin Orta Doğu üslerine saldırı
        İran'dan ABD'nin Orta Doğu üslerine saldırı
        Dışişleri: Türkiye arabuluculuğa hazır
        Dışişleri: Türkiye arabuluculuğa hazır
        THY, İran ve birçok ülkeye uçuşunu iptal etti
        THY, İran ve birçok ülkeye uçuşunu iptal etti
        İsrail İran'da kimleri hedef aldı?
        İsrail İran'da kimleri hedef aldı?
        ABD-İsrail İran'a saldırdı!
        ABD-İsrail İran'a saldırdı!
        Trump'tan ilk açıklama: İran'a büyük çaplı operasyon başlattık
        Trump'tan ilk açıklama: İran'a büyük çaplı operasyon başlattık
        Saldırı kripto parayı vurdu
        Saldırı kripto parayı vurdu
        Altında 53 yılın en uzun yükseliş serisi
        Altında 53 yılın en uzun yükseliş serisi
        Piyasalarda savaş alarmı
        Piyasalarda savaş alarmı
        ABD-İran hattında bugüne kadar neler yaşandı?
        ABD-İran hattında bugüne kadar neler yaşandı?
        Ramazan Günlüğü
        Ramazan Günlüğü
        Bakan Şimşek'ten enflasyon değerlendirmesi
        Bakan Şimşek'ten enflasyon değerlendirmesi
        Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan ve 12 kişi 'irtikap'tan gözaltına alındı
        Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan ve 12 kişi 'irtikap'tan gözaltına alındı
        YÖK'ten denklik ve yatay geçişlerde yeni düzenleme
        YÖK'ten denklik ve yatay geçişlerde yeni düzenleme
        İşte canlı anlatım ve istatistikler!
        İşte canlı anlatım ve istatistikler!
        Son yolculuğuna uğurlandı
        Son yolculuğuna uğurlandı
        İşte Galatasaray'ın Alanyaspor 11'i!
        İşte Galatasaray'ın Alanyaspor 11'i!
        Yasmin'den 'boşanma' yorumu
        Yasmin'den 'boşanma' yorumu

        Benzer Haberler

        İncirlik Hava Üssü'nden "canlı yayın" yapılmasıyla ilgili resen soruşturma...
        İncirlik Hava Üssü'nden "canlı yayın" yapılmasıyla ilgili resen soruşturma...
        ANKA'ya İncirlik soruşturması
        ANKA'ya İncirlik soruşturması
        Adana, Mersin, Hatay ve Osmaniye'de AK Parti teşkilatlarından 28 Şubat açık...
        Adana, Mersin, Hatay ve Osmaniye'de AK Parti teşkilatlarından 28 Şubat açık...
        Trafik uygulamasında ceza yiyen sürücü polisi tehdit etti Sürücü kendisini...
        Trafik uygulamasında ceza yiyen sürücü polisi tehdit etti Sürücü kendisini...
        FIFA'nın 45 puan sildiği Adana Demirspor'da yeni başkan Ertan Zeybek, kurtu...
        FIFA'nın 45 puan sildiği Adana Demirspor'da yeni başkan Ertan Zeybek, kurtu...
        Adana'da 15 milyon liralık kaçak sigara ele geçirildi
        Adana'da 15 milyon liralık kaçak sigara ele geçirildi