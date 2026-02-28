Canlı
        Haberler Yerel Haberler Adana Haberleri Haberleri

        Adana, Mersin, Hatay ve Osmaniye'de AK Parti teşkilatlarından 28 Şubat açıklaması

        Adana, Mersin, Hatay ve Osmaniye'de AK Parti teşkilatları, 28 Şubat "postmodern darbesi"nin 29. yılı dolayısıyla açıklama yaptı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.02.2026 - 12:43
        AK Parti Adana İl Başkanı Tamer Dağlı, parti binasında yaptığı açıklamada, 27 Mayıs, 12 Eylül, 27 Nisan ve 15 Temmuz gibi 28 Şubat'ın da aynı şekilde bir darbe olduğunu söyledi.

        Tüm darbeci ve vesayetçi girişimlerin karşısında olduklarını, teşkilat olarak bu konuda çalışmaları kararlılıkla sürdürdüklerini belirten Dağlı, şöyle konuştu:

        "Milli iradeyi bu süreçte yeniden inşa ederek ülkemizi ve milletimizi hak ettiği demokrasi standardıyla buluşturduk. Ancak son zamanlarda yine başörtüsü ve Anadolu'muzun yerel kıyafetlerine yönelik çirkin tavrı gördükçe 28 Şubat zihniyetinin her an hortlayabileceğini bir kez daha idrak ediyoruz. Maalesef bazıları AK Parti iktidarı döneminde atılan demokratikleşme adımlarıyla hak ve özgürlükler noktasında kaydedilen ilerlemeye rağmen hala içinde bu köhne zihniyeti taşıyor. Bizler AK Parti olarak, Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde ülkemize hizmet etme kararlılığımızı ve darbeci zihniyet karşısında dimdik durma irademizi yılmadan sürdüreceğiz."

        - Mersin

        AK Parti Mersin İl Başkanı Adem Aldemir de parti binasında darbe ve darbecilik zihniyetini kınamak için bir araya geldiklerini ifade etti.


        28 Şubat'ın siyasetin yanı sıra topluma yönelik indirilmiş ağır bir darbe olduğunu belirten Aldemir, bu darbenin milli ve manevi değerleri hedef almış bir pusu olduğunu dile getirdi.

        Aldemir, bir daha 28 Şubat benzeri süreçlerle karşılaşmamak için milli irade anlayışını daima diri tutmaya devam edeceklerini kaydetti.

        - Hatay

        AK Parti İl İnsan Hakları Başkan Yardımcısı Asena Aslan Şener, parti binasında düzenlenen basın toplantısında, 28 Şubat ve benzeri tüm darbeci ve vesayetçi girişimlerin karşısında olduklarını belirtti.

        Darbeci zihniyetle mücadelenin AK Parti için demokrasi ve hak mücadelesi olduğunu vurgulayan Şener, AK Parti olarak Cumhurbaşkanı ve Genel Başkan Erdoğan liderliğinde ülkeye hizmet etme kararlılıklarını ve darbeci zihniyet karşısında dimdik durma iradelerini yılmadan sürdüreceklerini bildirdi.

        - Osmaniye

        AK Parti Osmaniye İl Başkan Yardımcısı Talha Akif Gürbüz, parti binasında yaptığı açıklamada, 28 Şubat'ın 27 Mayıs, 12 Eylül, 27 Nisan ve 15 Temmuz gibi bir darbe olduğunun altını çizdi.

        Darbeci zihniyet karşısında dimdik durma iradelerini sürdüreceklerini ifade eden Gürbüz, şunları kaydetti:

        "Bu zihniyetle mücadele biz AK Parti için bir demokrasi, bir hak, büyük Türkiye mücadelesidir. Şunu vurgulamak lazım ki toplumsal barışımıza kasteden bu zihniyet orada durduğu sürece büyük ve güçlü Türkiye idealimize ve Türkiye Yüzyılı vizyonumuza her daim ket vurulmaya çalışılacaktır. Ancak bizler tüm bu engelleri milletimizle beraber aşmaktan geri durmayacağız."

