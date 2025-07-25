Para vermeyen annesini sopayla döverek öldürdü

Olay yerinde yapılan incelemenin ardından Teslime Çetin’in cansız bedeni, otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu’nun morguna götürüldü. Asayiş Şube Müdürlüğü’ne götürülen Oğuz Çetin’in sorgusunun sürdüğü bildirildi.

Oğuz Çetin, 112 Acil Çağrı Merkezi’ni arayıp, “Annem bayıldı” diyerek yardım istedi. Adrese gelen sağlık ekipleri, yaptığı kontrolde Teslime Çetin’in hayatını kaybettiği belirledi. Durumun bildirilmesinin ardından olay yerine gelen Cinayet Büro Amirliği ekipleri, ‘Uyuşturucu kullanmak’ suçundan 11 kaydı bulunan Oğuz Çetin’i gözaltına aldı.

Olay, dün saat 21.00 sıralarında Yüreğir ilçesi Selahattin Eyyubi Mahallesi 3825 Sokak’taki müstakil evde meydana geldi. Uyuşturucu bağımlısı olduğu belirtilen Oğuz Çetin, iddiaya göre, annesi Teslime Çetin’den para istedi. Annesi olumsuz yanıt verince tartışma çıktı. Kısa sürede kavgaya dönüşen olayda Oğuz Çetin, annesini tahta sopayla dövdü. Aldığı darbelerle kanlar içinde kalan Teslime Çetin, yere yığıldı.

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