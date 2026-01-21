Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Adana Haberleri Haberleri

        Adana'da İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı yapıldı

        Adana Valisi Mustafa Yavuz, kurumların göl ve deniz kenarındaki kaçak yapılaşmayla ilgili çalışmaları ara vermeden hızlı bir şekilde tamamlamasını istediklerini belirtti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.01.2026 - 13:10 Güncelleme: 21.01.2026 - 13:10
        ABONE OL
        ABONE OL
        Adana'da İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı yapıldı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Adana Valisi Mustafa Yavuz, kurumların göl ve deniz kenarındaki kaçak yapılaşmayla ilgili çalışmaları ara vermeden hızlı bir şekilde tamamlamasını istediklerini belirtti.

        Yavuz, Çukurova Kalkınma Ajansı'nda düzenlenen İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı'nda, şehrin gelişmesine, kalkınmasına, ilerlemesine katkı sağlamak, insanların hak ettiği huzuru ve güvenliği temin etmek için çalışacaklarını söyledi.

        Bugüne kadar yapılanların üstüne koyabilmek için çalışmalar yürüteceklerini ifade eden Vali Yavuz, "Taş üstüne taş koyabilirsek, bu şehrin insanı için bir katkı sağlayabilirsek kendimizi mutlu hissedeceğiz." dedi.

        Vali Yavuz, kentte devam eden projelerin sonuçlandırılacağını, yeni çalışmalara da yol haritası belirlenerek başlanacağını vurgulayarak, şöyle konuştu:

        "Kurumlarımızın, göl ve deniz kenarındaki kaçak yapılaşmayla ilgili çalışmaları ara vermeden hızlı bir şekilde tamamlamasını istiyoruz. Bu konuyla ilgili yeniden bir değerlendirme yapacağız. Yapılan çalışmaları gözden geçireceğiz. Bu şehrin, halkın kullanımına açılacak yerlerle ilgili bir beklentisi var. Bizim de bu beklentiyi karşılamamız lazım."

        Vali Yavuz, kentte 2025 yılında ulaştırma-haberleşme sektöründe 74, eğitim sektöründe 51, turizm sektöründe 25, tarım sektöründe 123, enerji sektöründe 29, sağlık sektöründe 21, konut sektöründe 10 ve diğer kamu hizmetleri sektöründe 168 olmak üzere toplam 501 projenin yürütüldüğünü belirtti.

        Proje bedelleriyle ilgili de bilgi veren Yavuz, 2026'nın çok daha güzel yatırımların yapıldığı bir yıl olması temennisinde bulundu.

        Basına kapalı devam eden toplantıya, Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Güngör Geçer, kaymakamlar, ilçe belediye başkanları, kamu kurumlarının müdürleri ve rektörler de katıldı.



        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        MHP lideri Bahçeli'den Türk bayrağı açıklaması: Provokasyonların en ağırıdır, DEM Parti karar vermelidir
        MHP lideri Bahçeli'den Türk bayrağı açıklaması: Provokasyonların en ağırıdır, DEM Parti karar vermelidir
        Herkes onun için koştu... Atlas'ın son anı kamerada!
        Herkes onun için koştu... Atlas'ın son anı kamerada!
        Kuruçeşme'deki cansız beden Rus yüzücüye ait çıktı!
        Kuruçeşme'deki cansız beden Rus yüzücüye ait çıktı!
        G.Saray'ın konuğu Atl. Madrid!
        G.Saray'ın konuğu Atl. Madrid!
        Kanada, Davos'a damga vurdu: Masada olmazsak menüde oluruz
        Kanada, Davos'a damga vurdu: Masada olmazsak menüde oluruz
        Kâbus villası! Aile faciasında korkunç ayrıntılar!
        Kâbus villası! Aile faciasında korkunç ayrıntılar!
        Fenerbahçe, Avrupa'da zafer peşinde!
        Fenerbahçe, Avrupa'da zafer peşinde!
        Kalaşnikoflu infaz kameraya yansıdı! 37 mermi bulundu!
        Kalaşnikoflu infaz kameraya yansıdı! 37 mermi bulundu!
        Faizde 100 baz puan indirim, kredi notunda artış beklentisi
        Faizde 100 baz puan indirim, kredi notunda artış beklentisi
        California Valisi Newsom'dan çağrı: Trump'a boyun eğmeyi bırakın
        California Valisi Newsom'dan çağrı: Trump'a boyun eğmeyi bırakın
        Beşiktaş'ta Rafa Silva defteri kapandı!
        Beşiktaş'ta Rafa Silva defteri kapandı!
        'Kuzu Kuzu' söylediler
        'Kuzu Kuzu' söylediler
        Trump'tan İran'a: Suikast halinde haritadan silinmesi emrini verdim
        Trump'tan İran'a: Suikast halinde haritadan silinmesi emrini verdim
        Avrupalı havayolu şirketi Musk'ın hedefinde
        Avrupalı havayolu şirketi Musk'ın hedefinde
        Rakka'da stadyuma kazılan tüneller ve hücreler!
        Rakka'da stadyuma kazılan tüneller ve hücreler!
        3 Türk ülkesi 110 ton altın aldı
        3 Türk ülkesi 110 ton altın aldı
        Kıdem tazminatı nasıl hesaplanır?
        Kıdem tazminatı nasıl hesaplanır?
        Zeynep Sönmez tarih yazmaya devam ediyor!
        Zeynep Sönmez tarih yazmaya devam ediyor!
        Her ağlama şekli başka bir şey anlatıyor!
        Her ağlama şekli başka bir şey anlatıyor!

        Benzer Haberler

        Adana'da adaptasyon yeteneği ve lif kalitesi yüksek yeni pamuk çeşidi geliş...
        Adana'da adaptasyon yeteneği ve lif kalitesi yüksek yeni pamuk çeşidi geliş...
        Adana'da tartıştığı kişinin babasını öldürdüğü öne sürülen sanığa 25 yıl ha...
        Adana'da tartıştığı kişinin babasını öldürdüğü öne sürülen sanığa 25 yıl ha...
        Adana'da 26 yıl kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan hükümlü yakalandı
        Adana'da 26 yıl kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan hükümlü yakalandı
        Lüks villadaki aile faciası; eski eşine 'Ben ve çocuklarım, sen eve geldiği...
        Lüks villadaki aile faciası; eski eşine 'Ben ve çocuklarım, sen eve geldiği...
        Adana'daki 1 kişinin öldüğü silahlı saldırıya ilişkin gözaltı sayısı 12'ye...
        Adana'daki 1 kişinin öldüğü silahlı saldırıya ilişkin gözaltı sayısı 12'ye...
        Restoran sahibi, intikam için öldürülmüş
        Restoran sahibi, intikam için öldürülmüş