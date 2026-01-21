Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Adana Haberleri Haberleri

        Adana'daki 1 kişinin öldüğü silahlı saldırıya ilişkin gözaltı sayısı 12'ye yükseldi

        Adana'nın merkez Çukurova ilçesinde restoran sahibinin iş yerinde uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetmesine ilişkin gözaltına alınan 12 zanlıdan 10'u tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.01.2026 - 09:56 Güncelleme: 21.01.2026 - 09:56
        ABONE OL
        ABONE OL
        Adana'daki 1 kişinin öldüğü silahlı saldırıya ilişkin gözaltı sayısı 12'ye yükseldi
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Adana'nın merkez Çukurova ilçesinde restoran sahibinin iş yerinde uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetmesine ilişkin gözaltına alınan 12 zanlıdan 10'u tutuklandı.

        Mahfesığmaz Mahallesi Turgut Özal Bulvarı'ndaki restoranda iş yeri sahibi Cengiz Durmaz'ın (57) 29 Kasım 2025'te tabancayla vurularak öldürülmesine ilişkin soruşturma kapsamında 17 Ocak'ta Edirne'de yakalanan cinayet zanlısı D.E.A. (17) ve beraberindeki Yusuf Ali B. (25) Adana'ya getirildi.

        Adana İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekipleri, D.E.A'nın kaçmasına ve saklanmasına yardım ettiği öne sürülen kişilerin de yakalanmasına yönelik kent merkezinde belirlenen çok sayıda adrese operasyon düzenledi.

        Operasyonda, şüpheliler Mehmet Y, Uğur C, Ş.D. (16), Muhammed Enes B. (19), Celilhan K. (21), Muhammet A. (22), Hikmet Y. (23), Mert Can Ö. (25), Umut U. (25) ve Veysel G'yi (26) yakalayan ekipler, suç aleti tabancayı da adreslerden birinde ele geçirdi.

        Böylelikle soruşturma kapsamında gözaltına alınanların sayısı 12'ye yükseldi.

        Bu arada, gözaltındaki zanlılardan Mert Can Ö'nün 23 Kasım 2025'te kentteki bir barda çıkan kavgada tabancayla vurularak yaralandığı ve maktul Cengiz Durmaz'ın oğlu Muhammet Enes D'nin (25) de silahı kullanan Resul H'nin (23) saklanmasına yardım ettiği gerekçesiyle bu kişiyle birlikte yakalanıp tutuklandığı öğrenildi.

        Emniyetteki işlemleri tamamlanan zanlılardan Mehmet Y, savcılık talimatıyla salıverildi. Adliyeye sevk edilen 11 şüpheliden Uğur C, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı, diğerleri tutuklandı.

        - Olay

        Merkez Çukurova ilçesindeki bir restoranda 29 Kasım 2025'te iş yeri sahibi Cengiz Durmaz'a, kimliği belirsiz motosikletli kişiler tarafından silahla ateş açılmış, ağır yaralanan Durmaz kaldırıldığı hastanede müdahalelere rağmen kurtarılamamıştı.

        Edirne'de olduğu ve yurt dışına kaçma hazırlığı yaptığı belirlenen cinayet zanlısı D.E.A. ile beraberindeki Yusuf Ali B. 17 Ocak'ta saklandıkları adrese düzenlenen operasyonla yakalanmıştı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Annesini, babasını ve ağabeyini öldürdü... Kritik delil ortaya çıktı!
        Annesini, babasını ve ağabeyini öldürdü... Kritik delil ortaya çıktı!
        G.Saray'ın konuğu Atl. Madrid!
        G.Saray'ın konuğu Atl. Madrid!
        Trump'tan İran'a: Suikast halinde haritadan silinmesi emrini verdim
        Trump'tan İran'a: Suikast halinde haritadan silinmesi emrini verdim
        Altında rekor sürüyor
        Altında rekor sürüyor
        Rakka'da stadyuma kazılan tüneller ve hücreler!
        Rakka'da stadyuma kazılan tüneller ve hücreler!
        Isınmak için sobaya yaklaştı... Elinde tiner vardı!
        Isınmak için sobaya yaklaştı... Elinde tiner vardı!
        Avrupalı havayolu şirketi Musk'ın hedefinde
        Avrupalı havayolu şirketi Musk'ın hedefinde
        Trump'ın uçağında elektik arızası
        Trump'ın uçağında elektik arızası
        3 Türk ülkesi 110 ton altın aldı
        3 Türk ülkesi 110 ton altın aldı
        Kıdem tazminatı nasıl hesaplanır?
        Kıdem tazminatı nasıl hesaplanır?
        Meteoroloji'den kritik uyarı! 2 bölge için sağanak alarmı!
        Meteoroloji'den kritik uyarı! 2 bölge için sağanak alarmı!
        Haseke'de 4 günlük ateşkes ilan edildi
        Haseke'de 4 günlük ateşkes ilan edildi
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Donald Trump ile görüştü
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Donald Trump ile görüştü
        Türk bayrağına hain saldırı! Türkiye'den peş peşe açıklamalar
        Türk bayrağına hain saldırı! Türkiye'den peş peşe açıklamalar
        Zeynep Sönmez tarih yazmaya devam ediyor!
        Zeynep Sönmez tarih yazmaya devam ediyor!
        Şakalaşma kavgaya dönüştü! Bıçakladığı arkadaşı öldü
        Şakalaşma kavgaya dönüştü! Bıçakladığı arkadaşı öldü
        Her ağlama şekli başka bir şey anlatıyor!
        Her ağlama şekli başka bir şey anlatıyor!
        Bodo'dan M.City'ye karşı tarihi galibiyet!
        Bodo'dan M.City'ye karşı tarihi galibiyet!
        Fenerbahçe'den Bankalar Birliği açıklaması!
        Fenerbahçe'den Bankalar Birliği açıklaması!
        "O kişiyle karşılaşmıyoruz"
        "O kişiyle karşılaşmıyoruz"

        Benzer Haberler

        Öldürülen restoran sahibi 'intikam' kurbanı olmuş Restoran sahibini öldüren...
        Öldürülen restoran sahibi 'intikam' kurbanı olmuş Restoran sahibini öldüren...
        Uzmanından uyarı: "Üveit tedavi edilmezse körlüğe yol açar"
        Uzmanından uyarı: "Üveit tedavi edilmezse körlüğe yol açar"
        Yaşları küçük, yürekleri büyük 4 ilkokul öğrencisi, müzik çaldı, turunç ve...
        Yaşları küçük, yürekleri büyük 4 ilkokul öğrencisi, müzik çaldı, turunç ve...
        Adana'da don önleyici pervaneler narenciyeler için çalıştı
        Adana'da don önleyici pervaneler narenciyeler için çalıştı
        Bisikletli Miraç'ın yaya geçidinde ölümüne ilişkin davada bilirkişi raporu...
        Bisikletli Miraç'ın yaya geçidinde ölümüne ilişkin davada bilirkişi raporu...
        Otomobiliyle bisikletlinin ölümüne neden olduğu öne sürülen sürücünün yargı...
        Otomobiliyle bisikletlinin ölümüne neden olduğu öne sürülen sürücünün yargı...