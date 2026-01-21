Habertürk
        Adana'da don önleyici pervaneler narenciyeler için çalıştı

        Adana'da don önleyici pervaneler narenciyeler için çalıştı

        Adana'da narenciye çiftçileri, zirai dona karşı tarlalarına kurdukları don önleyici pervaneleri çalıştırarak nöbet tutmaya başladı.

        Giriş: 21.01.2026 - 07:14 Güncelleme: 21.01.2026 - 07:14
        Adana'da don önleyici pervaneler narenciyeler için çalıştı
        Adana'da narenciye çiftçileri, zirai dona karşı tarlalarına kurdukları don önleyici pervaneleri çalıştırarak nöbet tutmaya başladı.

        Kentteki narenciye üreticileri, hava sıcaklıklarının zaman zaman sıfırın altına düşmesinin ardından zirai don riskine karşın önlemler alıyor.

        30 ila 60 dekarlık alanda etkili olan her bir pervane, hava sıcaklığı belirlenen değerin altına düştüğünde otomatik olarak çalışmanın yanı sıra elle de çalıştırılabiliyor.

        Sistemin aktif hale gelmesiyle oluşan rüzgar, ürünlerin üzerine çiğ düşmesini ve buz tutmasını engelliyor.

        Merkez Yüreğir ilçesinde narenciye çiftçiliği yapan Hüseyin Gençdal, ağaçları ve ürünleri dona karşı korumak için gece başladığı nöbetini sabahın ilk ışıklarına kadar sürdürdüğünü söyledi.

        Zirai dondan en az zararla kurtulmak için daha önce farklı yöntemler kullandıklarını belirten Gençdal, "Ürünleri korumak için lastik ve pamuk balyası yakılıyordu. Buradan çıkan dumanın havayı ısıtması sağlanırdı. Ancak bunları şu an kullanmıyoruz." dedi.

        Gençdal, don önleyici pervanelerle ürünleri koruduklarını dile getirerek, "Pervaneler rüzgar yapıyor. Rüzgar yaptığı sürece de çiğ düşmüyor. Çiğ düşmeyince de ağaçlarda buzlanma olmuyor. Pervaneler soğuk havayı dağıtıyor. Böylece ürünleri korumuş oluyoruz." ifadelerini kullandı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

