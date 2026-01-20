Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Adana Haberleri Haberleri

        Adana'da DMD hastası çocuğun polislik hayali bir günlüğüne gerçek oldu

        Adana'da kasların zamanla zayıflayıp erimesine neden olan Duchenne Musküler Distrofi (DMD) hastası çocuğun polis olma hayali, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince bir günlüğüne gerçeğe dönüştürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.01.2026 - 12:02 Güncelleme: 20.01.2026 - 12:02
        Merkez Yüreğir ilçesi Dervişler Mahallesi'nde yaşayan DMD hastası 12 yaşındaki Mahmut Efe Denizdalan'ın ailesi, İl Emniyet Müdürlüğüne, çocuklarının polis olma hayali kurduğunu iletti.

        Bunun üzerine Toplum Destekli Polislik Şubesi ekipleri, evinde ziyaret ettikleri Denizdalan'a hediyeler verdi.

        Üniforma giydirilen çocuk, bindirildiği polis aracıyla evinin çevresindeki sokaklarda tur attı.

        Denizdalan, polis olma hayalini gerçekleştiren ekiplere teşekkür etti.



