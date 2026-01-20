Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Adana Haberleri Haberleri

        Otomobiliyle bisikletlinin ölümüne neden olduğu öne sürülen sürücünün yargılanması sürdü

        Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde otomobiliyle çarptığı bisikletli çocuğun ölümüne neden olduğu iddiasıyla tutuklanan sürücünün yargılanmasına devam edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.01.2026 - 13:20 Güncelleme: 20.01.2026 - 13:20
        ABONE OL
        ABONE OL
        Otomobiliyle bisikletlinin ölümüne neden olduğu öne sürülen sürücünün yargılanması sürdü
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde otomobiliyle çarptığı bisikletli çocuğun ölümüne neden olduğu iddiasıyla tutuklanan sürücünün yargılanmasına devam edildi.


        Adana 20. Asliye Ceza Mahkemesince görülen duruşmaya, tutuklu sanık Eren K. ile kazada yaşamını yitiren Muhammet Miraç Çam'ın babası Ümit ve annesi Gülşah Çam ile taraf avukatları katıldı.

        Hakkındaki iddialar hatırlatılarak savunması alınan sanık Eren K, olay günü aracını hızlı kullanmadığını öne sürdü.

        Araçla seyir halindeyken Muhammet Miraç Çam'ın aniden önüne çıktığını iddia eden Eren K, "Talihsiz bir olay meydana geldi. Asla böyle bir olayın yaşanmasını istemezdim. Pişmanım ve çok üzgünüm. Tahliyemi ve beraatimi talep ederim." ifadesini kullandı.

        Muhammet Miraç Çam'ın müşteki babası Ümit ve annesi Gülşah Çam ise sanıktan şikayetçi olduklarını bildirerek, cezalandırılmasını talep etti.

        Görüşü sorulan cumhuriyet savcısı, dosyadaki mevcut delil durumu, sanığın tutuklulukta kaldığı süre, ilk bilirkişi raporuna göre tali kusurlu olması, muhtemel ceza miktarı ve gelinen aşama neticesinde sadece yeni bilirkişi raporunun beklenmesi dikkate alınarak sanığın bu aşamada tahliyesine karar verilmesi ve eksik hususların giderilmesi yönünde talepte bulundu.

        Mahkeme hakimi, olay yerinde yapılan keşif sonucunda kazaya karışan otomobilin hızı ve sanığın kusur durumunun tespit edilmesi için istenen yeni bilirkişi raporunun beklenmesine, bu aşamada Eren K'nin tutukluluk halinin devamına karar verip eksik hususların giderilmesi için duruşmayı erteledi.

        - Olay

        Merkez Seyhan ilçesinde Ali Bozdoğanoğlu Bulvarı'nda, 17 Kasım 2025'te 34 KYM 021 plakalı otomobil, yaya geçidinde Muhammet Miraç Çam'ın kullandığı bisiklete çarpmıştı. Çam'ın olay yerinde hayatını kaybettiği kazanın ardından kaçan sürücü Eren K, daha sonra polis merkezine teslim olmuştu. Sürücü Eren K, 18 Kasım'da sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanmıştı. Savcılık tarafından Eren K. hakkında "taksirle öldürme" suçundan 2 yıldan 6 yıla kadar hapis cezası talebiyle hazırlanan iddianame, Adana 20. Asliye Ceza Mahkemesince kabul edilmişti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan NBA efsanesi O'Neal ile bir araya geldi
        Cumhurbaşkanı Erdoğan NBA efsanesi O'Neal ile bir araya geldi
        "Terörsüz Türkiye hedefi hayatidir"
        "Terörsüz Türkiye hedefi hayatidir"
        Suriye'de uzlaşma yok
        Suriye'de uzlaşma yok
        Tipi vardı araçlar yolda kaldı... Kepçe ile eve servis!
        Tipi vardı araçlar yolda kaldı... Kepçe ile eve servis!
        Mihriban'ın katili Naile'nin ölümünde de tutuklanmıştı! Dehşet ifadesi!
        Mihriban'ın katili Naile'nin ölümünde de tutuklanmıştı! Dehşet ifadesi!
        "Devler Ligi'nde hedefimiz ilk 24!"
        "Devler Ligi'nde hedefimiz ilk 24!"
        İnşaat işi için çağrıldı, tehditle Casperlar'a dahil edildi!
        İnşaat işi için çağrıldı, tehditle Casperlar'a dahil edildi!
        İşte Trabzonspor - Fenerbahçe maçının tarihi!
        İşte Trabzonspor - Fenerbahçe maçının tarihi!
        Sena ile Şilan'ı 1.44 promille ölüme götürdü!
        Sena ile Şilan'ı 1.44 promille ölüme götürdü!
        Yerlikaya'dan Suriye ile ilgili provokatif paylaşım uyarısı!
        Yerlikaya'dan Suriye ile ilgili provokatif paylaşım uyarısı!
        Arazi anlaşmazlığı nedeniyle kuzenini öldürdü
        Arazi anlaşmazlığı nedeniyle kuzenini öldürdü
        Konut satışında çifte rekor
        Konut satışında çifte rekor
        "O kişiyle karşılaşmıyoruz"
        "O kişiyle karşılaşmıyoruz"
        Yabancıya satış dipte
        Yabancıya satış dipte
        Danimarka 100 yıl önce bu takım adaları neden ABD'ye sattı?
        Danimarka 100 yıl önce bu takım adaları neden ABD'ye sattı?
        Almanya elektrikli araçları teşvik edecek
        Almanya elektrikli araçları teşvik edecek
        G.Saray'ın konuğu Atl. Madrid!
        G.Saray'ın konuğu Atl. Madrid!
        Dünyanın en değerli markaları belli oldu
        Dünyanın en değerli markaları belli oldu
        Trump Macron'un gönderdiği mesajı paylaştı
        Trump Macron'un gönderdiği mesajı paylaştı
        Farklı ülkelerde toplu taşıma alışkanlıkları
        Farklı ülkelerde toplu taşıma alışkanlıkları

        Benzer Haberler

        Adana'da portakal ağaçları buz tuttu
        Adana'da portakal ağaçları buz tuttu
        Adana'da DMD hastası çocuğun polislik hayali bir günlüğüne gerçek oldu
        Adana'da DMD hastası çocuğun polislik hayali bir günlüğüne gerçek oldu
        Yüreğir Belediyesi Özgür Mahalle Parkı törenle açıldı
        Yüreğir Belediyesi Özgür Mahalle Parkı törenle açıldı
        Adana'da 62 kez müebbete çarptırılan müteahhit, mahkeme heyetine hakaretten...
        Adana'da 62 kez müebbete çarptırılan müteahhit, mahkeme heyetine hakaretten...
        Kanada merkezli anaokulu karne günü kapandı, 42 öğrenci okulsuz kaldı
        Kanada merkezli anaokulu karne günü kapandı, 42 öğrenci okulsuz kaldı
        Masaj salonlarına fuhuş operasyonu; 14 tutuklama
        Masaj salonlarına fuhuş operasyonu; 14 tutuklama