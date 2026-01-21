Adana'da tartıştığı kişinin babasını öldürdüğü öne sürülen sanığa 25 yıl hapis cezası

Adana'da tartıştığı kişinin babasını öldürdüğü öne sürülen tutuklu sanığa "kasten öldürme" suçundan 25 yıl hapis cezası verildi.



Adana 12. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanık Mert T. (18) ile bazı tanıklar, müştekiler ve taraf avukatları katıldı.



Cumhuriyet savcısı, esas hakkındaki mütalaasında, olay günü Mert T'nin kız arkadaşına rahatsızlık verdiği gerekçesiyle T. Yıldız ile tartıştığını belirtti.



Savcı, akrabaların araya girmesiyle tartışmanın kavgaya dönüştüğünü ve Mert T'nin, T. Yıldız'ın babası Engin Yıldız'ı bıçakla öldürdüğünü ifade etti.



Sanığın eyleminin kız arkadaşıyla yolda yürürken yanlarına gelen T. Yıldız'ın hareketleri sonucu gerçekleştiğini anlatan savcı, Mert T'nin "haksız tahrik altında kasten öldürme" suçundan 12 yıldan 18 yıla kadar hapisle cezalandırılması ve mevcut halinin devamına karar verilmesi yönünde görüş sundu.



Sanık Mert T. de Yıldız'ın oğlunun kendisine yumruk attığını iddia ederek, "Önceki savunmalarımı tekrar ediyorum. Olay yerinde maktulün oğlu bana doğru bıçak salladı. Yere düşen bıçakla nişanlımı korumak istedim. Maktulü öldürmedim. Suçlamaları kabul etmiyorum. Tahliyemi ve beraatimi talep ederim." dedi.



Müşteki T. Yıldız ise sanığın savunmasının doğru olmadığını öne sürerek cezalandırılmasını istedi.



Mahkeme heyeti, "kasten öldürme" suçundan 25 yıl hapis cezasına çarptırdığı sanığın tutukluluk halinin devamına karar verdi.



Merkez Yüreğir ilçesi 19 Mayıs Mahallesi'nde, 31 Mart 20025'te Mert T. kız arkadaşına rahatsızlık verdiği gerekçesiyle T. Yıldız (18) ile tartışmıştı. T. Yıldız'ın yakınlarının da katılmasıyla kavgaya dönüşen olayda T. Yıldız'ın babası Engin Yıldız (37) bıçaklanarak öldürülmüştü. Olaydan sonra tutuklanan Mert T. hakkında "kasten öldürme" suçundan müebbet hapis talebiyle dava açılmıştı.

