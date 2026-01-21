Habertürk
Habertürk
        Adana Haberleri

        Adana'da 26 yıl kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan hükümlü yakalandı

        Adana'da hakkında çeşitli suçlardan 26 yıl kesinleşmiş hapis cezası olan firari hükümlü jandarma ekiplerince yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.01.2026 - 10:13 Güncelleme: 21.01.2026 - 10:13
        İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 26 yıl kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan M.D'nin merkez Seyhan ilçesinde olduğunu belirledi.

        Ekipler tarafından yakalanan hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

