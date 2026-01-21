Adana'da 26 yıl kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan hükümlü yakalandı

Adana'da hakkında çeşitli suçlardan 26 yıl kesinleşmiş hapis cezası olan firari hükümlü jandarma ekiplerince yakalandı. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 26 yıl kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan M.D'nin merkez Seyhan ilçesinde olduğunu belirledi. Ekipler tarafından yakalanan hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.