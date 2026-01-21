Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Adana Haberleri Haberleri

        Adana'da adaptasyon yeteneği ve lif kalitesi yüksek yeni pamuk çeşidi geliştirildi

        ÖMER FANSA - Doğu Akdeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü tarafından adaptasyon yeteneği ve lif kalitesi yüksek yeni pamuk çeşidi geliştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.01.2026 - 11:11 Güncelleme: 21.01.2026 - 11:11
        Adana'da adaptasyon yeteneği ve lif kalitesi yüksek yeni pamuk çeşidi geliştirildi
        ÖMER FANSA - Doğu Akdeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü tarafından adaptasyon yeteneği ve lif kalitesi yüksek yeni pamuk çeşidi geliştirildi.

        Ayçiçeğinden buğdaya, soyadan bezelyeye ve mısıra kadar çok sayıda bitkiyle ilgili çeşit geliştirme faaliyetlerinin sürdüğü enstitüde, son olarak pamuk üzerine çalışma gerçekleştirildi.

        Özel sektör işbirliğindeki çalışma kapsamında geliştirilen yeni pamuk çeşidi "Galaxy 351", Tarım ve Orman Bakanlığına bağlı Tohumluk Tescil ve Sertifikasyon Merkezince tescillenerek çiftçinin hizmetine sunuldu.

        Adaptasyon kabiliyeti ve tekstil sektörünün önem verdiği çırçır randımanı, iplik olabilirlik indeksi, renk, parlaklık, lif uzunluğu, inceliği ve kopma dayanımı gibi kaliteyi belirleyen değerleri emsallerine göre yüksek olan "Galaxy 351", daha erken hasat edilebiliyor.

        - "Çeşidimiz, kalite özellikleri bakımından iyi konumdadır"

        Enstitü Müdürü İbrahim Cerit, AA muhabirine, "Galaxy 351"in enstitünün 45'inci, Türkiye'nin de 114'üncü pamuk çeşidi olduğunu söyledi.

        Türkiye'de pamuktaki toplam sertifikalı tohumluk üretiminin yüzde 18'inin enstitülerine ait olduğunu belirten Cerit, bununla ekonomiye yıllık yaklaşık 700 milyon lira katkı sağladıklarını ifade etti.

        Cerit, yeni geliştirdikleri çeşidin tekstil sektörünün ihtiyaçlarına cevap verebilecek seviyede olduğunu vurgulayarak, şöyle konuştu:

        "Pamukta özellikle tekstil sektöründe kalite parametreleri oldukça önemlidir. Bu kalite parametrelerinin başında lif uzunluğu, mukavemeti, inceliği gibi parametreler yer almaktadır. Çeşidimiz, tüm bu kalite özellikleri bakımından diğer çeşitlere göre oldukça iyi konumdadır. Galaxy, ekolojik olarak Güneydoğu Bölgesi için tescil edilmiş bir çeşittir ama adaptasyon kabiliyeti yüksek olduğu için ülkemizin diğer pamuk üretilen bölgeleri için de uygun bir çeşittir."

        Cerit, çiftçinin güncel ihtiyaçlarına uygun olarak özel sektör işbirliğinde geliştirilen çeşitlerin, enstitü ve geliştirici kişiye de patent geliri sağladığını, bunun da daha fazla yeni çalışma yapılmasına katkı sunduğunu belirtti.

        - Erken sonbahar yağışlarından önce hasat edilebiliyor

        Ziraat mühendisi Hacer Kaya Kocatürk de geliştirdiği Galaxy 351 ile patent sahibi olduğu çeşit sayısının 3'e yükseldiğini, ayrıca 36 çeşitte de katkısının bulunduğunu dile getirdi.

        Yeni çeşidin yüksek adaptasyonun yanı sıra orta-erkenci olmasının hasat sırasında avantaj sağladığını belirten Kocatürk, şunları kaydetti:

        "Pamuğunuzu emsallerine göre daha erken hasat etme imkanı buluyorsunuz. Bu, oldukça önemli bir özellik. Çünkü erken sonbahar yağışlarından önce pamuğu hasat ediyorsunuz. Böylece renk değişimleri, pamuğun kirlenmesi gibi kaliteyi etkileyen unsurları, yağışla bozulmadan önce koruyarak hasat oluyor. O yüzden orta-erkenci olması çeşidimiz için bir avantajdır."

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

