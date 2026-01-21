Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Adana Haberleri Haberleri

        Adana'da uyuşturucu ticareti yaptığı gerekçesiyle yargılanan sanığa 30 yıl hapis

        Adana'nın merkez Sarıçam ilçesinde uyuşturucu ticareti yaptığı gerekçesiyle tutuklu yargılanan sanık, 30 yıl hapis ve 300 bin lira adli para cezasına çarptırıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.01.2026 - 17:24 Güncelleme: 21.01.2026 - 17:24
        ABONE OL
        ABONE OL
        Adana'da uyuşturucu ticareti yaptığı gerekçesiyle yargılanan sanığa 30 yıl hapis
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Adana'nın merkez Sarıçam ilçesinde uyuşturucu ticareti yaptığı gerekçesiyle tutuklu yargılanan sanık, 30 yıl hapis ve 300 bin lira adli para cezasına çarptırıldı.

        Adana 12. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya sanık M.M. cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı, avukatı da duruşma salonunda hazır bulundu.

        Cumhuriyet savcısı esas hakkında mütalaasında, 11 Ocak 2025'te Osmangazi Mahallesi'nde sanığın, motosiklet koltuğunun altına gizlediği 80,07 gram sentetik uyuşturucuyu otomobille yanına gelen 2 kişiye satarken, polis ekiplerince yakalandığını belirtti.

        Savcı, M.M.'nin benzer suçlardan sabıkası olmasının da dikkate alınarak "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan cezalandırılması yönünde görüş sundu.

        Hakkındaki suçlamaları kabul etmeyen sanık ise "Uyuşturucu satmadım. Mütalaayı reddediyorum. Tahliyemi ve beraatimi talep ediyorum." dedi.

        Avukatı da dinleyen mahkeme heyeti, "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan 30 yıl hapis ve 300 bin lira adli para cezasına çarptırdığı M.M.'nin tutukluluk halinin devamına karar verdi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        ABD Başkanı Donald Trump: Grönland'ı sadece biz koruyabiliriz
        ABD Başkanı Donald Trump: Grönland'ı sadece biz koruyabiliriz
        Kocaeli’de belediye otobüsü kaza yaptı
        Kocaeli’de belediye otobüsü kaza yaptı
        Rekabet Kurumu'ndan TEMU açıklaması
        Rekabet Kurumu'ndan TEMU açıklaması
        Şırnak'ta heyelan... Dev kayalar evi yerle bir etti!
        Şırnak'ta heyelan... Dev kayalar evi yerle bir etti!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        MHP lideri Bahçeli'den Türk bayrağı açıklaması: Provokasyonların en ağırıdır, DEM Parti karar vermelidir
        MHP lideri Bahçeli'den Türk bayrağı açıklaması: Provokasyonların en ağırıdır, DEM Parti karar vermelidir
        Koro sanatçısı balkondan düştü
        Koro sanatçısı balkondan düştü
        Kuruçeşme'deki cansız beden Rus yüzücüye ait çıktı!
        Kuruçeşme'deki cansız beden Rus yüzücüye ait çıktı!
        Ankara-Trabzon arası 4.5 saate düşecek
        Ankara-Trabzon arası 4.5 saate düşecek
        Herkes onun için koştu... Atlas'ın son anı kamerada!
        Herkes onun için koştu... Atlas'ın son anı kamerada!
        G.Saray'ın konuğu Atl. Madrid!
        G.Saray'ın konuğu Atl. Madrid!
        Kanada, Davos'a damga vurdu: Masada olmazsak menüde oluruz
        Kanada, Davos'a damga vurdu: Masada olmazsak menüde oluruz
        Demir Ege rekorla gitti, o detay dikkat çekti!
        Demir Ege rekorla gitti, o detay dikkat çekti!
        Kâbus villası! Aile faciasında korkunç ayrıntılar!
        Kâbus villası! Aile faciasında korkunç ayrıntılar!
        Fenerbahçe, Avrupa'da zafer peşinde!
        Fenerbahçe, Avrupa'da zafer peşinde!
        Faizde 100 baz puan indirim, kredi notunda artış beklentisi
        Faizde 100 baz puan indirim, kredi notunda artış beklentisi
        Beşiktaş'ta Rafa Silva defteri kapandı!
        Beşiktaş'ta Rafa Silva defteri kapandı!
        'Kuzu Kuzu' söylediler
        'Kuzu Kuzu' söylediler
        Trump'tan İran'a: Suikast halinde haritadan silinmesi emrini verdim
        Trump'tan İran'a: Suikast halinde haritadan silinmesi emrini verdim
        Kıdem tazminatı nasıl hesaplanır?
        Kıdem tazminatı nasıl hesaplanır?

        Benzer Haberler

        Lüks villadaki aile faciasında eski eşten son mesaj: "Geldiğinde, ben ve ço...
        Lüks villadaki aile faciasında eski eşten son mesaj: "Geldiğinde, ben ve ço...
        Adana'da İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı yapıldı
        Adana'da İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı yapıldı
        Adana'da adaptasyon yeteneği ve lif kalitesi yüksek yeni pamuk çeşidi geliş...
        Adana'da adaptasyon yeteneği ve lif kalitesi yüksek yeni pamuk çeşidi geliş...
        Adana'da tartıştığı kişinin babasını öldürdüğü öne sürülen sanığa 25 yıl ha...
        Adana'da tartıştığı kişinin babasını öldürdüğü öne sürülen sanığa 25 yıl ha...
        Adana'da 26 yıl kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan hükümlü yakalandı
        Adana'da 26 yıl kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan hükümlü yakalandı
        Lüks villadaki aile faciası; eski eşine 'Ben ve çocuklarım, sen eve geldiği...
        Lüks villadaki aile faciası; eski eşine 'Ben ve çocuklarım, sen eve geldiği...