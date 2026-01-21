Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Adana Haberleri Haberleri

        Kozan'da, terör örgütü YPG/SDG yandaşlarının Türk bayrağına saldırısına tepki

        Adana'nın Kozan ilçesinde, terör örgütü YPG/SDG yandaşlarının Nusaybin-Kamışlı sınır hattında Türk bayrağına yönelik saldırısına tepki gösterildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.01.2026 - 17:33 Güncelleme: 21.01.2026 - 17:33
        Kozan'da, terör örgütü YPG/SDG yandaşlarının Türk bayrağına saldırısına tepki
        Adana Büyükşehir Belediyesi hizmet araçlarıyla konvoy oluşturuldu.

        Araçlarını Türk bayraklarıyla donatan sürücüler, korna çalarak saldırıya tepki gösterdi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

