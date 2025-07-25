Adana'da orman yangını

ADANA'nın Kozan ilçesinde orman yangını çıktı. Bölgeye çok sayıda yangın söndürme ekibi sevk edildi.

Enizçakırı Mahallesi Kuşkayası mevkisinde saat 12.00 sıralarında orman yangını çıktı. Alevleri ve dumanları gören mahallelinin ihbarıyla bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait helikopterler ile çok sayıda arazöz ve orman işçisi sevk edildi. Ekipler, alevleri kontrol altına alabilmek için havadan ve karadan müdahale başlattı.