Adana'da terör örgütü PKK/YPG sanığına 20 yıla kadar hapis istemi

D.Y'nin kod isim kullanarak Suriye'deki örgüt kamplarında silahlı eğitim aldığı ve hücre evlerinde kaldığı ifade edilen iddianamede, sanığın sosyal medya hesabından terör örgütü propagandası yaptığı kaydedildi.

D.Y'nin, "silahlı terör örgütüne üye olma" ve "terör örgütü propagandası yapma" suçlarından 12 yıl 6 aydan 20 yıla kadar hapsinin istendiği iddianame, Adana 2. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.

Adana'da terör örgütü PKK/YPG üyesi olduğu iddiasıyla tutuklanan sanık hakkında 12 yıl 6 aydan 20 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

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