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        Adana'da terör örgütü PKK/YPG sanığına 20 yıla kadar hapis istemi

        Adana'da terör örgütü PKK/YPG üyesi olduğu iddiasıyla tutuklanan sanık hakkında 12 yıl 6 aydan 20 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.07.2025 - 15:03 Güncelleme: 25.07.2025 - 15:03
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        Adana'da terör örgütü PKK/YPG sanığına 20 yıla kadar hapis istemi
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        Adana'da terör örgütü PKK/YPG üyesi olduğu iddiasıyla tutuklanan sanık hakkında 12 yıl 6 aydan 20 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

        Terör örgütüyle bağlantılı olduğu gerekçesiyle 28 Kasım 2024'te tutuklanan Suriye uyruklu D.Y. hakkında Adana Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma tamamlandı.

        D.Y'nin, "silahlı terör örgütüne üye olma" ve "terör örgütü propagandası yapma" suçlarından 12 yıl 6 aydan 20 yıla kadar hapsinin istendiği iddianame, Adana 2. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.

        İddianamede, sanığın, terör suçlarından adli işlem yapılan kişilerle irtibat kurduğunun belirlendiği, dijital materyallerindeki incelemede PKK/YPG'deki faaliyetlerine ilişkin silahlı fotoğraflarının tespit edildiği aktarıldı.

        D.Y'nin kod isim kullanarak Suriye'deki örgüt kamplarında silahlı eğitim aldığı ve hücre evlerinde kaldığı ifade edilen iddianamede, sanığın sosyal medya hesabından terör örgütü propagandası yaptığı kaydedildi.

        İddianamedeki savunmasında suçlamaları kabul etmeyen D.Y'nin yargılanmasına ilerleyen günlerde başlanacak.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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