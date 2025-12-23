Adana'da FETÖ sanığına 6 yıl 3 ay hapis cezası verildi

Sanığın örgüt iltisakı gerekçesiyle KHK ile kapatılan dernekte yönetim kurulu üyelik kaydının bulunduğunu, sohbet toplantıları organize ettiğini ve hakkında somut, tutarlı tanık beyan ve teşhislerinin bulunduğunu ifade eden savcı, İ.Y'nin "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan cezalandırılmasını istedi.

Duruşmada esas hakkında mütalaasını açıklayan Cumhuriyet savcısı, sanığın ByLock kullandığının belirlendiğini ve örgütün mahrem imamları ile HTS irtibat kaydının tespit edildiğini belirtti.

