Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Adana Haberleri

        Adana'da yaralı bulunan kerkenez tedaviye alındı

        Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde yaralı bulunan kerkenez tedaviye alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.12.2025 - 13:52 Güncelleme: 23.12.2025 - 13:52
        ABONE OL
        ABONE OL
        Adana'da yaralı bulunan kerkenez tedaviye alındı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde yaralı bulunan kerkenez tedaviye alındı.

        Doğankent Mahallesi'ndeki bir bahçede vatandaş tarafından yaralı bulunan kerkenez, Adana Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü'ne getirildi.

        Kuşu ekiplere teslim eden Tolga Özer, AA muhabirine, arkadaşının kendisini arayıp yaralı bir kerkenez bulduğunu belirterek, tedavisinin yapılması için yardım istediğini ifade etti.

        Bunun üzerine kuşu arkadaşından alıp ekiplere ulaştırdığını anlatan Özer, kerkenezin sağlığına kavuşmasını beklediğini kaydetti.

        Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü personeli de Özer'e duyarlılığından dolayı teşekkür etti.

        Kerkenezin tedavisinin tamamlanmasının ardından doğal yaşam alanına bırakılacağı öğrenildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        17 yaşındaki 2 gencin trajik sonu!
        17 yaşındaki 2 gencin trajik sonu!
        Köprü ve otoyol zammı belli oldu
        Köprü ve otoyol zammı belli oldu
        "Netanyahu yeni savaşlar için Trump'tan yeşil ışık bekliyor"
        "Netanyahu yeni savaşlar için Trump'tan yeşil ışık bekliyor"
        Dev derbinin muhtemel 11'leri
        Dev derbinin muhtemel 11'leri
        3 tonu gerçek 20 tonu sahte! Bunu biz tüketecektik!
        3 tonu gerçek 20 tonu sahte! Bunu biz tüketecektik!
        Ödedikleri borcu silah zoruyla geri aldılar!
        Ödedikleri borcu silah zoruyla geri aldılar!
        'Bıçak parası' soruşturmasında tutuklandı... Profesörden savunma!
        'Bıçak parası' soruşturmasında tutuklandı... Profesörden savunma!
        2026 yılı burç yorumları ve yılın en şanslı burçları!
        2026 yılı burç yorumları ve yılın en şanslı burçları!
        Türkiye için 18 milyon kişi uyarısı! Son yılların en şiddetli salgını
        Türkiye için 18 milyon kişi uyarısı! Son yılların en şiddetli salgını
        2025'in en önemli 10 arkeolojik keşfi
        2025'in en önemli 10 arkeolojik keşfi
        Boşanma aşamasındaki çift cinayet kurbanı!
        Boşanma aşamasındaki çift cinayet kurbanı!
        Aslan zirveyi bırakmıyor!
        Aslan zirveyi bırakmıyor!
        Olay yeri: İstanbul... Yıkım sırasında yıkımı yaşadı!
        Olay yeri: İstanbul... Yıkım sırasında yıkımı yaşadı!
        Trump temsilci atadı, Danimarka tepki gösterdi
        Trump temsilci atadı, Danimarka tepki gösterdi
        Beynini bağışlayacaklar
        Beynini bağışlayacaklar
        Narin davasında karar için gözler Yargıtay'da
        Narin davasında karar için gözler Yargıtay'da
        Şile Belediyesi'ne operasyon: 22 gözaltı
        Şile Belediyesi'ne operasyon: 22 gözaltı
        "İnsanların iç dünyalarını anlatıyor"
        "İnsanların iç dünyalarını anlatıyor"
        Beşiktaş'tan Salih Özcan'a: Bonservisini al, 11'e gel!
        Beşiktaş'tan Salih Özcan'a: Bonservisini al, 11'e gel!
        Yüksek ücretliye yüksek emekli aylığı
        Yüksek ücretliye yüksek emekli aylığı

        Benzer Haberler

        Adana'da adadaki kaçak işletmelerin yıkımı için işlem başlatıldı, bazı kişi...
        Adana'da adadaki kaçak işletmelerin yıkımı için işlem başlatıldı, bazı kişi...
        Adana'da yıkım gerginliği bitti: Kepçeler yıkıma başladı
        Adana'da yıkım gerginliği bitti: Kepçeler yıkıma başladı
        Adana'da gergin yıkım: Dükkanlar yakıldı, bir kişi kendine zarar verdi
        Adana'da gergin yıkım: Dükkanlar yakıldı, bir kişi kendine zarar verdi
        Devlet desteğiyle besiciliğe başlayan veteriner, babasının emanetine de sah...
        Devlet desteğiyle besiciliğe başlayan veteriner, babasının emanetine de sah...
        Adana'da iş yerinde çıkan yangın söndürüldü
        Adana'da iş yerinde çıkan yangın söndürüldü
        GÜNCELLEME - Seyhan Baraj Gölü kıyısındaki kaçak yapıların yıkımına başland...
        GÜNCELLEME - Seyhan Baraj Gölü kıyısındaki kaçak yapıların yıkımına başland...