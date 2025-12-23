Habertürk
Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Adana Haberleri

        GÜNCELLEME - Seyhan Baraj Gölü kıyısındaki kaçak yapıların yıkımına başlandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.12.2025 - 11:23 Güncelleme: 23.12.2025 - 11:23
        Adana'da Seyhan Baraj Gölü kıyısındaki kaçak yapıların yıkımına başlandı.

        Merkez Çukurova ilçesi Menderes Bulvarı'nda, vatandaşlar tarafından "Amerikan Adası" olarak bilinen göl kıyısındaki yarımadada bulunan kaçak yapılaşma ve işgallere karşı ilgili bakanlıkların il müdürlüklerince çalışma yapıldı.

        Bu kapsamda alınan yıkım kararı üzerine İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı özel harekat, çevik kuvvet, terörle mücadele, su altı ekipleri ile Devlet Su İşleri (DSİ), zabıta ve itfaiye görevlileri sabahın erken saatlerinde yarımadaya gitti.

        Ekipler, boşaltma kararının bildirilmesine rağmen iş yerini boşaltmayanlar için anons yaptı.

        Bu sırada yıkım çalışmalarını önlemek için 2 kişi kendilerine bıçakla zarar verdi, bazı kişiler de ekiplere tepki gösterdi.

        Kendilerine zarar veren 2 kişinin yanı sıra ekiplere mukavemette bulunan 4 kişi gözaltına alındı.

        Bazı işletme sahiplerinin iş yerini ateşe vermesi üzerine çıkan yangına, itfaiye ve Toplumsal Olaylara Müdahale Aracı (TOMA) müdahale etti.

        - Kaçak yapıların yıkımına başlandı

        TOMA eşliğinde adadan sivillerin ve kaçak yapıların sahiplerinin çıkarılmasının ardından yıkım çalışmalarına başlandı.

        DSİ ve Büyükşehir Belediyesi ekiplerince iş makineleriyle yıkılan kaçak yapıların enkazı kamyonlara yüklenerek alandan taşındı.

        Söz konusu kaçak yapıların sahiplerine işletmelerini boşaltmaları için bugüne kadar süre verilmişti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

