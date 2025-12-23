Habertürk
        Asgari ücrette kritik toplantı başladı

        Asgari ücrette kritik toplantı başladı

        Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun üçüncü toplantısı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ev sahipliğinde başladı. 2026'da geçerli olacak asgari ücretin bugün belirlenmesi bekleniyor

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 23.12.2025 - 18:01 Güncelleme: 23.12.2025 - 18:01
        Asgari ücrette kritik toplantı başladı
        Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nun üçüncü toplantısı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ev sahipliğinde başladı. 2026'da geçerli olacak asgari ücretin bugün belirlenmesi bekleniyor.

        SÜREÇ ŞİMDİYE KADAR NASIL İŞLEDİ?

        İşçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu ilk toplantısını 12 Aralık cuma günü gerçekleştirdi.

        Çalışma Genel Müdürü Oğuz Tuncay'ın Başkanlık ettiği Asgari Ücret Tespit Komisyonunun 1,5 saat sürdü.

        İşçi kesimini temsil eden TÜRK-İŞ temsilcilerinin yer almadığı toplantıya, hükümet temsilcileri ile işveren tarafını temsil eden Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) temsilcileri katıldı.

        TÜRK-İŞ Genel Başkan Yardımcısı Ramazan Ağar, toplantı öncesi Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına gelerek Bakan Vedat Işıkhan ile ön görüşme gerçekleştirdi.

        ASGARİ ÜCRET KAÇ TL OLACAK?

        Bu yıl en çok komisyonun yapısı konuşulmakla birlikte herkes 2026 yılında asgari ücretin kaç TL olacağını merak ediyor. Son yıllardaki uygulamalara bakıldığında asgari ücret zammının genellikle gerçekleşen enflasyonun altında, beklenen enflasyonun ise üzerinde olduğu görülüyor. Merkez Bankası’nın son tahminlerine göre enflasyon 2025 yıl sonunda yüzde 31-33 aralığında, 2026 yılında ise orta noktası yüzde 16 olmak üzere yüzde 13-19 aralığında bekleniyor.

        Net asgari ücret, yüzde 20 zamla 26.525 TL, yüzde 25 zamla 27.630 TL, yüzde 30 zamla 28.736 TL, yüzde 35 zamla ise 29.841 TL olacak.

