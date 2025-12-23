Adana'da uyuşturucu üretilen evin sahibi tutuklandı

Söz konusu adrese operasyon düzenleyen ekipler yapılan aramada 2 kilo 774 gram esrar, 40 kök kenevir, ruhsatsız tabanca, 50 fişek ve uyuşturucu üretiminde kullanılan malzemeler ele geçirdi, M.A'yı gözaltına aldı.

Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.