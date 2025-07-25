Adana'da oğlu tarafından sopayla darbedildiği iddia edilen kadın hayatını kaybetti
Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde annesini sopayla darbederek öldürdüğü öne sürülen zanlı gözaltına alındı.
Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde annesini sopayla darbederek öldürdüğü öne sürülen zanlı gözaltına alındı.
Selahattin Eyyubi Mahallesi'nde yaşayan Oğuz Ç. (27), 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayıp annesi Teslime Ç'nin (62) evde bayıldığını söyledi.
İhbar üzerine adrese giden sağlık personeli, öldüğünü belirlediği kadının sırt ve bacağında sopayla darp izleri olduğunu fark edince durumu polis ekiplerine bildirdi.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Oğuz Ç'yi gözaltına aldı.
Teslime Ç'nin cenazesi, Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
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