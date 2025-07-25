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        Adana'da oğlu tarafından sopayla darbedildiği iddia edilen kadın hayatını kaybetti

        Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde annesini sopayla darbederek öldürdüğü öne sürülen zanlı gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.07.2025 - 13:00 Güncelleme: 25.07.2025 - 13:00
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        Adana'da oğlu tarafından sopayla darbedildiği iddia edilen kadın hayatını kaybetti
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        Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde annesini sopayla darbederek öldürdüğü öne sürülen zanlı gözaltına alındı.

        Selahattin Eyyubi Mahallesi'nde yaşayan Oğuz Ç. (27), 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayıp annesi Teslime Ç'nin (62) evde bayıldığını söyledi.

        İhbar üzerine adrese giden sağlık personeli, öldüğünü belirlediği kadının sırt ve bacağında sopayla darp izleri olduğunu fark edince durumu polis ekiplerine bildirdi.

        İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Oğuz Ç'yi gözaltına aldı.

        Teslime Ç'nin cenazesi, Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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