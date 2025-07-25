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        Haberler Ekonomi Para Darphane'den Fenerbahçe Beko'nun Euroleague zaferine özel para - Para Haberleri

        Darphane'den Euroleague zaferine özel para

        Darphane'nin Fenerbahçe Beko'nun Euroleage zaferi için özel olarak ürettiği 5000 adet hatıra parası bugün (25 Temmuz) 2.250 liradan satışa çıkıyor

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 25.07.2025 - 10:34 Güncelleme: 25.07.2025 - 10:47
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        Darphane'den Euroleague zaferine özel para
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        Hazine ve Maliye Bakanlığı Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü, Fenerbahçe Beko'nun Turkish Airlines Euroleage şampiyonluğuna özel hatıra paraları hazırladı.

        925 ayar 31.1 gram ağırlığındaki hatıra paraları bugün (25 Temmuz) saat 11.00 itibarıyla satışta. Paraların satış fiyatı ise 2 bin 250 lira olarak belirlendi.

        Söz konusu hatıra paralarından maksimum 5000 adet basılacak.

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