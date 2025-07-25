Spor yazarları Beşiktaş'ın Shakhtar Donetsk mağlubiyetini değerlendirdi: Beşiktaş bildiğiniz gibi!
Spor yazarları, Beşiktaş'ın Shakhtar Donetsk'e 4-2 kaybettiği UEFA Avrupa Ligi 2. Ön Eleme Turu ilk maçını değerlendirdi. İşte yazarların yorumları...
UEFA Avrupa Ligi 2. ön eleme turunda Ukrayna'nın Shakhtar Donetsk takımını konuk eden Beşiktaş, sezonun ilk resmi maçında rakibine 4-2 yenildi. Spor yazarları Beşiktaş-Shakhtar mücadelesini değerlendirdi
"BEŞİKTAŞ BİLDİĞİNİZ GİBİ"
İBRAHİM YILDIZ: Nedense, takımlarımız Avrupa’da oynayan yaşlı oyunculara çok para vermeyi tercih ediyorlar. Sonuç ortada. Daha çok koşan, fiziksel gücü yerinde olan, oyunu son ana kadar bırakmayan anlayışları performanslarına da yansıyor. Üstelik çok fazla teknik becerisi olmayan oyunculardan kurulu olan rakip takımdan 4 gol yemek oldukça üzücüydü. Geçen sezonla kıyaslandığında değişen tek şeyin takıma katılan 3 isimdi. Açıkçası umut vermedi Beşiktaş. Bu oyun, skordan bağımsız olarak değerlendirildiğinde kötüydü… [HABERTÜRK]
"DERS ÇOK, ZAMAN YOK"
ALİ GÜLTİKEN: Gedson kanat olmaz. Onsuz bir orta alan, dinamizmi kaybediyor. Rafa'yı da daha etkisiz hale getiriyor. Solskjaer'in, orta alanda Orkun-Gedson-Rafa birlikteliğinin çözümünü bulması gerekiyor. Futbol takım oyunu ve bütünlük istiyor. Fakat bunun için de bel kemiği oluşturan orta sahanın işler hale gelmesi gerekiyor. Dün Shakhtar karşısında orta alanın bu kadar rahat geçildiği boşluğu, Beşiktaş rakiplerine bir daha vermemeli. Bu maçtan elbette çıkarılacak çok ders var. Bunları çözmek için de çok fazla zaman yok. [SABAH]
"4 GOL YEMEK ÇOK NORMAL"
ERCAN TANER: Bu turnuvada ilerlemek artık imkânsız. Rota Konferans Ligi’ne dönecek ama bu takım, bu oyun anlayışı ve bu kadro ile hiçbir şey yapamaz. Takım içinde geçtiğimiz yıllardan kalan kaybetme alışkanlığı olan oyuncu sayısını minimuma indirmediğiniz sürece hiçbir yere ulaşamazsınız. Eksikler belli. Ekim ayında havlu atılmak istenmiyorsa bu işlerin bitmesi gerekiyor... Bu kadar kötü oyuna 4 gol yemek çok normal. [SÖZCÜ]
"OTOMATİK GEÇİŞ SİSTEMİ"
TURGAY DEMİR: Nereden baksan ayrı bir rezalet… Gelelim Abraham'a, penaltıyı attı, iyi de top saklıyor ama kesinlikle Beşiktaş'ı sırtlayacak sağlam bir golcü değil. Abraham'ı sağ kanada çekip, sola Joe Mario'yu koymak ve gerçek bir golcü almak Beşiktaş'ın olmazsa olmazı. Yoksa bu sezon çekilmez olur. Çünkü takımın başındaki hoca da yarışmacı değil. İzlemeci (!) Siz ona Ole Gunnar Solksjaer diyorsunuz ben de oynattığı oyuna Otomatik Geçiş Sistemi diyorum ve bu sistem tüm rakiplere büyük imkanlar sunuyor! Gelen her top gol oluyor vesselam… [FOTOMAÇ]
"MUCİZE GEREK"
SİNAN VARDAR: Görünen köy kılavuz istemez... 23 yaş ortalamasına sahip bu genç takım, geçtiğimiz sezon kısıtlı transfer bütçesine rağmen doğru adımlar atmış. Alisson Santana da bu yaz kadroya katılan, isabetli transferlerden biri. Shakhtar, planlı ve akıllı hamlelerle ilerleyen bir ekip olduğunu bir kez daha gösterdi. Üzülerek belirtmek gerekiyor ki skor 4-2'ye geldikten sonra Beşiktaş'ın işi artık çok zor. Bu performansla turu geçmek için mucize gerekiyor. [FOTOMAÇ]
"SOLSKJAER'E YAZAR"
MUSTAFA ÇILCU: Beşiktaş sahaya Abraham, Jurasek, Demir Ege ve Orkun ile geçen sezona göre daha güçlü ve sükseli çıktı. Çok istekli ve önde baskılı başladı. Ancak savunma zaafları kaldığı yerden devam edince goller Shaktar'dan geldi. Arda Turan'ın genç dinamik Shaktar'ı ilk turda iki maç oynamanın avantajı ve yerleşik düzeni ile Kevin'i sol, Santana'yı sağ çizgiye çekip Beşiktaş'ın savunma alanını genişletti. Eguinaldo ve Sudakov boş koşularla merkezde alan yarattılar hücum geliştirdiler. Golleri de böyle buldular. Orkun'un ilk golde topun önüne kendini amatörce atması kabul edilemez! Beşiktaş'a acilen iki stoper ve iki kanat forvet lazım. Svensson yetersiz. Bu mağlubiyet Solskjaer'e yazar. [FOTOMAÇ]