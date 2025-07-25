Jhon Duran: Galatasaray'a gol atmak istiyorum!
Fenerbahçe'nin yeni transferi Kolombiyalı golcü Jhon Duran, sarı-lacivertli kulüpteki hedeflerine dair açıklamalarda bulundu. Yıldız forvet, Galatasaray'a gol atarak gerçek Fenerbahçeli olmak istediğini dile getirdi.
Fenerbahçe'nin yeni transferi Kolombiyalı Jhon Duran, Türkiye'deki ilk röportajını verdi.
Sarı-lacivertlilerin Portekiz'de kamp çalışmalarını gerçekleştirdiği otelde soruları yanıtlayan Duran, Galatasaray'a gol atarak gerçek Fenerbahçeli olmak istediğini söyledi. İyi bir kamp çalışması gerçekleştirdiklerini belirten ve Fenerbahçe'de olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getiren Duran, "Galatasaray'a gol atarak gerçek Fenerbahçeli olma geleneğini daha önce duymamıştım ama tabi ki Galatasaray'a karşı Fenerbahçe formasıyla gol atmak isterim. Bu hoşuma giden bir hedef, gol atmak istiyorum ve ben de gerçek bir Fenerbahçeli olmak istiyorum." diye konuştu.
Sarı-lacivertli takıma şampiyonluk hedefiyle geldiğini dile getiren Duran, "Şampiyonluk için buradayım. Çünkü benim için en önemlisi kupalar kazanmak. Evet profesyonel kariyerimin başındayım, henüz bir şampiyonluk yaşamadım ama umarım ilk şampiyonluğumu burada yaşarım ki zaten ben de bu hedef doğrultusunda buraya geldim." değerlendirmesinde bulundu.
Karakterine ilişkin soruları da yanıtlayan Duran, şöyle devam etti:
"Evet ben eğlenmeyi, gülmeyi seven bir insanım. Bu anlamda taraftarlarımızın bana benzediğini düşünüyorum. Ben her zaman böyle insanlarla vakit geçirmeyi severim ki hep birlikte çok güzel anılar geçireceğimize dair hiçbir şüphem yok."
"BEN SÖZÜNÜN ERİ BİR İNSANIM"
Jhon Duran, birçok takımdan teklif almasına karşın sözünü tutarak Fenerbahçe'yi tercih ettiğini dile getirdi.
Sarı-lacivertlilere transferi sürecinde Manchester United'dan aldığı teklife ilişkin soru üzerine 21 yaşındaki golcü, "Buraya gelmemde önemli etken kulübün sunmuş olduğu projeydi. Şampiyon olmak için istekli olmalarıydı. Aynı zamanda benim söz vermiş olmamdı çünkü ben sözünün eri bir insanım. Söz verdiğim zaman onu yerine getiririm. Buraya gelmek istedim ve şimdi buradayım, burada olduğum için mutluyum. Ben her zaman gerçek, sözünün özü bir insan olmayı severim ve buraya gelirken de bu sözü verdim. Takımıma yardım etmek için buradayım." değerlendirmesinde bulundu.
Jhon Duran, tanıtım videosunda Kurtlar Vadisi dizisindeki "Duran Emmi" karakterinin kullanılmasına ilişkin ise, "(Duran Emmi) Daha önce duymamıştım tabi ama geldiğim andan itibaren her gün insanlar bana bu şekilde hitap ediyorlar. Dolayısıyla ben de o dizi karakterini çok iyi bir şekilde biliyorum. Belirtmiş olduğum gibi bu benimle bağdaştığı için artık insanlar beni bu şekilde çağırıyor." şeklinde görüş belirtti.
"FORMA NUMARAMDA DEĞİŞİKLİK YAPMAK İSTEDİM"
Kolombiyalı golcü, 10 numaralı formayı kendisinin tercih ettiğini belirtti.
Kariyeri boyunca 9 numaralı formayı giydiğini hatırlatan Duran, "Forma numaramda bir değişiklik yapmak istedim. Daha önce 9 numarayı giyiyordum ama bu sefer bir değişiklik yapmak istedim. 10 numara da müsaitti ve 10 numara müsait olduğu için bu numarayı seçmek istedim. Hangi numarayı giydiğimden bağımsız benim için önemli olan iyi bir performans sergileyip benden bekleneni yerine getirebilmek." ifadelerini kullandı.