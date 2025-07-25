Jhon Duran: Galatasaray'a gol atmak istiyorum!

"BEN SÖZÜNÜN ERİ BİR İNSANIM"

Jhon Duran, birçok takımdan teklif almasına karşın sözünü tutarak Fenerbahçe'yi tercih ettiğini dile getirdi.

Sarı-lacivertlilere transferi sürecinde Manchester United'dan aldığı teklife ilişkin soru üzerine 21 yaşındaki golcü, "Buraya gelmemde önemli etken kulübün sunmuş olduğu projeydi. Şampiyon olmak için istekli olmalarıydı. Aynı zamanda benim söz vermiş olmamdı çünkü ben sözünün eri bir insanım. Söz verdiğim zaman onu yerine getiririm. Buraya gelmek istedim ve şimdi buradayım, burada olduğum için mutluyum. Ben her zaman gerçek, sözünün özü bir insan olmayı severim ve buraya gelirken de bu sözü verdim. Takımıma yardım etmek için buradayım." değerlendirmesinde bulundu.