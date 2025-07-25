Adana'da babalarının av tüfeğiyle vurduğu kardeşlerden biri öldü, diğeri yaralandı
Adana'da av tüfeğiyle oğullarından birini öldürüp, diğerini ağır yaralayan baba gözaltına alındı.
Adana'da av tüfeğiyle oğullarından birini öldürüp, diğerini ağır yaralayan baba gözaltına alındı.
Merkez Seyhan ilçesi Gölbaşı Mahallesi'nde Erol K. (69) ile oğulları Nihat (42) ve Mesut K. (34) arasında, iddiaya göre miras paylaşımındaki anlaşmazlık nedeniyle kavga çıktı.
Çocuklarına av tüfeğiyle ateş eden zanlı, olay yerinden kaçtı.
İhbar üzerine bölgeye sevk edilen 112 Acil Sağlık ekibi, Nihat K'nin hayatını kaybettiğini, kardeşinin ise ağır yaralandığını belirledi.
Yaralı Mesut K, ambulansla hastaneye kaldırıldı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, baba Erol K'yi saklandığı adrese düzenlediği operasyonla yakaladı.
Gözaltına alınan zanlının işlemleri sürüyor.
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