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        Adana'da babalarının av tüfeğiyle vurduğu kardeşlerden biri öldü, diğeri yaralandı

        Adana'da av tüfeğiyle oğullarından birini öldürüp, diğerini ağır yaralayan baba gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.07.2025 - 11:17 Güncelleme: 25.07.2025 - 11:17
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        Adana'da babalarının av tüfeğiyle vurduğu kardeşlerden biri öldü, diğeri yaralandı
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        Adana'da av tüfeğiyle oğullarından birini öldürüp, diğerini ağır yaralayan baba gözaltına alındı.

        Merkez Seyhan ilçesi Gölbaşı Mahallesi'nde Erol K. (69) ile oğulları Nihat (42) ve Mesut K. (34) arasında, iddiaya göre miras paylaşımındaki anlaşmazlık nedeniyle kavga çıktı.

        Çocuklarına av tüfeğiyle ateş eden zanlı, olay yerinden kaçtı.

        İhbar üzerine bölgeye sevk edilen 112 Acil Sağlık ekibi, Nihat K'nin hayatını kaybettiğini, kardeşinin ise ağır yaralandığını belirledi.

        Yaralı Mesut K, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

        İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, baba Erol K'yi saklandığı adrese düzenlediği operasyonla yakaladı.

        Gözaltına alınan zanlının işlemleri sürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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