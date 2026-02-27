Canlı
        Haberler Yerel Haberler Adana Haberleri Haberleri

        Kozan'da Gazze için kermes düzenlendi

        Adana'nın Kozan ilçesinde Gazze halkına yardım için kermes düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.02.2026 - 16:36
        Kozan'da Gazze için kermes düzenlendi

        Adana'nın Kozan ilçesinde Gazze halkına yardım için kermes düzenlendi.

        Şehit Cengiz Eroğlu Ortaokulu'nda düzenlenen kermese öğrenci ve veliler ilgi gösterdi.

        Kermesten toplanan 85 bin lira Türk Kızılay Kozan Şubesi Başkanı Bahar Ocak'a teslim edildi.

        Ocak, kermesin düzenlenmesinde emeği geçen okul müdürü Hakan Ölmez ile öğretmenlere teşekkür belgesi verdi.

