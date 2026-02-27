Canlı
        Haberler Yerel Haberler Adana Haberleri Haberleri

        Seyhan ve Çukurova belediyelerindeki usulsüzlük iddiasına ilişkin 39 sanık hakkında mütalaa verildi

        Adana'da, Seyhan ve Çukurova belediyelerindeki imar usulsüzlüğü iddialarına ilişkin aralarında Yüreğir Belediye Başkanı Ali Demirçalı'nın da olduğu tutuksuz 39 sanığın yargılanmasına devam edildi.

        Giriş: 27.02.2026 - 16:43
        Adana 10. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, haklarında adli kontrol tedbiri uygulanan tutuksuz sanıklardan İ.A. ile taraf avukatları katıldı. Yüreğir Belediye Başkanı Ali Demirçalı ile diğer sanıklar ise duruşmaya gelmedi.

        Mahkeme başkanı ilk olarak dosyaya konu inşaatlarla ilgili İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) bünyesinde oluşturulan 5'li akademisyen grubundan istenen bilirkişi raporunun geldiğini taraflara bildirdi.

        Cumhuriyet savcısı esasa ilişkin mütalaasında, dosya kapsamındaki mevcut delil durumu dikkate alınarak, Seyhan ve Çukurova belediyelerinde imar usulsüzlüğü yapıldığı gerekçesiyle 38 sanığın "rüşvet" ve "resmi belgede sahtecilik" suçlarından 6'şar yıldan 17'şer yıla kadar, sanık Ali Demirçalı'nın ise "rüşvet vermek" suçundan 4 yıldan 12 yıla kadar hapisle cezalandırılması yönünde görüş sundu.

        Savunması alınan sanıklardan İ.A, geçmiş savunmasını tekrarlayarak beraatini talep etti.

        Diğer sanıkların avukatları da bilirkişi raporu ve esas hakkında mütalaaya karşı ayrıntılı savunma hazırlamak için mahkemeden süre istedi.

        Mahkeme heyeti, bilirkişi raporu ve esas hakkında mütalaaya ilişkin savunma hazırlanması için taraflara süre verilmesine, sanıkların da mevcut hallerinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi.

        - Gözaltına alınan 60 şüpheliden 43'ü hakkında dava açılmıştı

        İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, Seyhan ve Çukurova belediyelerinde imar usulsüzlüğü yapıldığı iddiaları üzerine başlatılan çalışmada "rüşvet" ve "resmi belgede sahtecilik" suçlarına karıştıkları gerekçesiyle Çukurova Belediyesinin eski başkan yardımcısı, eski imar müdürü ve görevdeki imar müdürü, Seyhan Belediyesi başkan yardımcısı ve imar müdürü ile belediye personelinin de arasında olduğu 60 şüpheliyi gözaltına almıştı.

        Zanlıların adreslerindeki 1 kilo 980 gram has altın, 1 kilogram gümüş külçe, piyasa değeri yaklaşık 4 milyon 100 bin liralık ziynet eşyası, 11 bin 370 dolar, 5 bin 700 avro, 17 bin 50 lira ve bir tabancaya el konulmuş, suçtan elde edildiği değerlendirilen mal varlıklarının satışının önlenmesi amacıyla şüphelilere ait 112 taşınmaz ve 37 araca yönelik mahkeme tarafından tedbir kararı uygulanmıştı.

        Soruşturma kapsamında 17 şüpheli hakkında takipsizlik kararı verilmiş, Yüreğir Belediye Başkanı Ali Demirçalı'nın da arasında olduğu tutuksuz 43 sanık hakkında dava açılmıştı.

        Yargılamanın ara celsesinde de 4 sanığın dosyasının tefrik edilmesine karar verilmişti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

