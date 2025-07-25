Adana'da ormanlık alanda yangın çıktı

Ekipler, yangının kontrol altına alınması için havadan ve karadan çalışma yapıyor.

İhbar üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri ile söndürme helikopteri ve arazözler sevk edildi.

Enizçakırı Mahallesi Kuşkayası mevkisinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın başladı.

Adana'nın Kozan ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

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