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        Adana'da ormanlık alanda yangın çıktı

        Adana'nın Kozan ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.07.2025 - 12:28 Güncelleme: 25.07.2025 - 12:33
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        Adana'da ormanlık alanda yangın çıktı
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        Adana'nın Kozan ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

        Enizçakırı Mahallesi Kuşkayası mevkisinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın başladı.

        İhbar üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri ile söndürme helikopteri ve arazözler sevk edildi.

        Ekipler, yangının kontrol altına alınması için havadan ve karadan çalışma yapıyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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