Tribünden düşen taraftar yaralandı

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Adana'nın Kozan ilçesinde oynanan 3. Lig maçında karşılaşmayı izlerken dengesini kaybederek tribünden düşen taraftar ağır yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, TFF 3. Lig takımlarından Kozanspor ile Fatsa Belediyespor arasında Kozan İsmet Atlı Sehir Stadı'nda oynanan müsabaka sırasında, taraftarlardan Mustafa Karamir (49) adlı şahıs dengesini kaybederek tahta tribünden yere düşerek başından yaralandı. Aldığı darbeyle ağır yaralanan Karamir, 112 acil servis ekiplerince kaldırıldığı Kozan Devlet Hastanesindeki ilk müdahalenin ardından Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesine sevk edildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

ADANA 30 Eylül 2019 Pazartesi İMSAK 05:06

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