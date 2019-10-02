'İyi ki doğdun, seni çok seviyorum'

ADANA'nın Kozan ilçesinde,19 yaşındaki M.K., evlilik dışı dünyaya getirdiği bebeği çöp konteynerine bıraktı. Bir komşunun fark edip, polisi araması üzerine çevresine sokak köpekleri toplanan bebek kurtarılırken, anne ile ailesi gözaltına alındı.

Tufanpaşa Mahallesi Eker Sokak'ta ailesiyle birlikte yaşayan M.K., iddiaya göre gece yarısından sonra bir bebek dünyaya getirdi. M.K., evlilik dışı ilişkiden olan bebeği, evlerinin yakınındaki çöp konteynerine bıraktı. Bu sırada balkonda olan bir komşu, bebek ağlamasını fark edip, polisi aradı. Adrese gelen polis, çevresinde sokak köpeklerinin toplandığı çöp konteynerinde, yeni doğan bebek ile karşılaştı.

Sağlık ekipleri tarafından Kozan Devlet Hastanesi Acil Servisi'ne götürülen bebeğin sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

Polis, bebeği çöp konteynerine bıraktığı iddia edilen M.K. ve ailesini gözaltına aldı.Soruşturma sürüyor.



ADANA 02 Ekim 2019 Çarşamba İMSAK 05:08

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