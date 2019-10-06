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Gaziden insanlık dersi Adana'nın Tufanbeyli ilçesinde yolda can çekişen güvercini gören gazi ona ...

İHA

Gaziden insanlık dersi Adana'nın Tufanbeyli ilçesinde yolda can çekişen güvercini gören gazi ona kalp masajı ve suni teneffüs yaparak hayatta tutmaya çalıştı Gazi Aydın Öztürk: "Güvercini can çekişirken görünce içim parçalandı onu hayatta tutmaya çalıştım ama olmadı"

Adana'nın Tufanbeyli ilçesinde yolda can çekişen güvercini gören gazi ona kalp masajı ve suni teneffüs yaparak hayatta tutmaya çalıştı.
Cudi Dağı'nda operasyon yürüten güvenlik güçleri ile teröristler arasında BestlerDereler bölgesinde 27 Mayıs 2012 günü çıkan çatışmada Uzman Çavuş Aydın Öztürk elinden vurularak gazi oldu. Gazi Öztürk yaylaya gittiği Adana'nın Tufanbeyli ilçesinde yolda bir güvercinin can çekiştiğini gördü. Öztürk, ilk yardım eğitimi aldığı için hemen güvercini hayata döndürmek için kalp masajı yaptı. Ancak kalp masajı yeterli olmayınca gazi bu kez de güvercine suni teneffüs yaptı. Gazi uzun süre güvercini hayatta tutabilmek için mücadele etti. Ancak buna rağmen güvercin hayatını kaybetti.
Bu duruma çok üzülen gazi Öztürk, güvercini yolda can çekişirken görünce içi parçalandığını ve onu hayatta tutmak için mücadele ettiğini belirterek, "Ben uzman çavuş olduğum için ilk yardım eğitimi almıştım. Güvercini de yolda öyle görünce çok üzüldüm. Onu alıp hayatta tutmaya çalıştım ama olmadı" dedi.

ADANA

06 Ekim 2019 Pazar

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