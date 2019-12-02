Kulübeleri kaldırılan sokak hayvanları için açlık grevine başladı Adana'da hayvansever İpek Şahin, Çukurova Belediyesi tarafından sokak hayvanlarının kulübesi kaldırıldığı için parkta açlık grevi ve imza kampanyası başlattı

Adana'da hayvansever İpek Şahin, sokak hayvanlarının kulübesi kaldırıldığı için parkta açlık grevi ve imza kampanyası başlattı. Şahin, "Maddi olarak hiçbir talebim yok. Bu kulübeler gelince açlık grevimi sonlandıracağım" dedi.

Uzun yıllardır Çukurova ilçesine bağlı Mahfesığmaz Mahallesi’nde bulunan 5 Ocak Lions Çocuk Dinlenme Parkı'nda sokak köpeklerine bakan Şahin, geçen 28 Eylül tarihinde köpekler için parkın bir köşesine kendi imkanlarıyla kulübe yaptırmaya karar verdi. Gerekli görüşmeleri yapan Şahin, Kimsesiz Hayvanları Koruma Derneği (KİHAYKO) Adana Şubesi ile birlikte kulübeleri parka yerleştirdi.

10 Kasım tarihinde ise Çukurova Belediyesi tarafından 'CİMER'e şikayet var. Köpekler havlıyor insanlar korkuyor' gerekçesiyle kulübeler kaldırıldı. Bunun üzerine gerekli görüşmeleri yapan Şahin hiçbir kurumdan olumlu yanıt alamayınca sabah saatlerinde parkta stant açarak açlık grevine başladı.



“Kulübelerin gelmesini istiyorum”

Vatandaşlardan kulübelerin geri konulması için imza toplayan İpek Şahin, İHA muhabirine yaptığı açıklamada, “Belediyeden tam olumlu yanıt almadım ama KİHAYKO Adana Şube Başkanı Metin Yıldırım’ın talimatıyla kulübeleri koydum. Kulübeler için ben özel bir peyzaj firmasıyla anlaştım. Kulübeler parkın konseptine uygundu. Köpekler burada yaşamaya başladı. Türkiye Cumhuriyeti devleti gibi yalnız ve tekim. 5199 sayılı yasa parklar, kaldırım, sokak ve bahçeler hayvanların yaşam alanıdır. Benim suçum bu yaşam alanını bir tık iyileştirip kulübe koymaksa ben bu yasayı ihlal ediyorum. Bu canlar için açlık grevine ve imza kampanyasına başladım. Bir sürü vatandaşlar imzalamaktadır. Köpek kulübelerinin gelmesini istiyorum. Can vereceksem, can vermeye sonuna kadar hazırım” diye konuştu.



“Kulübeler tekrar yerine konulsun”

İmza veren bir vatandaş ise “Bu insanlığın ayıbıdır. Bu kulübeler burada dışarıda kalan ıslanan köpekler için. Soğuk ve yağmurdan korunuyorlardı. Bizim insanlarımızda duyarsızlık var diye kaldırmışlar. Belediyelerin bunu ama hayvanları düşünerek dikkate alması lazım. İmza atıyoruz ki belediye tekrar kulübeyi koydurursa memnun oluruz” ifadelerini kullandı.

Öte yandan, imza toplanılırken mahalleden bir kadın standın yanına gelerek 'Biz burada sokak hayvanı istemiyoruz. Çocuklarımız korkuyor' diyerek tartışma oluşturdu. Gelen mahalleli kadın kısa süre sözlü tartışmanın ardından ayrıldı.

Parkta sokak hayvanları için belediye tarafından su ve mama otomatı konulması ise dikkat çekti.

ADANA 02 Aralık 2019 Pazartesi İMSAK 06:02

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