Adana’da bin polisle asayiş uygulaması Adana’da 40 farklı noktada gerçekleştirilen asayiş uygulamasında çeşitli suçlardan aranan 6 kişi yakalandı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Adana’da bin polisle asayiş uygulaması Adana’da 40 farklı noktada gerçekleştirilen asayiş ...

İHA

Adana’da bin polisle asayiş uygulaması Adana’da 40 farklı noktada gerçekleştirilen asayiş uygulamasında çeşitli suçlardan aranan 6 kişi yakalandı

Adana’da bin polisin katılımıyla gerçekleşen asayiş uygulamasında çeşitli suçlardan aranan 6 kişi yakalanırken, bir adet ruhsatsız tabanca ve pompalı tüfek ile bu silahlara ait mühimmat ele geçirildi.

Adana Emniyet Müdürü Zafer Aktaş’ın talimatı doğrultusunda merkez Yüreğir ilçesinde belirlenen 40 noktada asayiş uygulaması yapıldı. Bin polisin katılımıyla gerçekleşen uygulamada, 2 dedektör köpeği ile polis helikopteri de destek verdi. Yapılan kontroller sırasında 5 araç trafikten men edilirken 61 araca 27 bin 240 TL para cezası uygulandı. Uygulamada yapılan Genel Bilgi Taraması’nda (GBT) 6 kişinin çeşitli suçlardan arandığı tespit edilen 6 kişi yakalandı. Uygulama genelinde 1 adet ruhsatız tabanca, 1 adet ruhsatsız pompalı tüfek, 2 adet delici kesici alet ile 24 gram esrar maddesi ele geçirildi.

ADANA

05 Aralık 2019 Perşembe

  • İMSAK 06:04
  • GÜNEŞ 07:29
  • ÖĞLE 12:34
  • İKİNDİ 15:07
  • AKŞAM 17:29
  • YATSI 18:49
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Adanaspor, Altınordu maçı hazırlıklarına başladı
YEREL HABERLER Adanaspor, Altınordu maçı hazırlıklarına başladı
ASKİ'den suyu kesilen KOAH hastası kadına jet çözüm Adana’da makineye bağlı yaşayan KOAH hastası Kadriye Dalkılıç’ın borcunu ödeyemediği için kesilen suyu ASKİ tarafından yeniden bağlandı
YEREL HABERLER ASKİ'den suyu kesilen KOAH hastası kadına jet ...
Ceyhan Belediyesi’nde işaret dili ile engeller kalkıyor
YEREL HABERLER Ceyhan Belediyesi’nde işaret dili ile engeller ...
Abdi Sütcü ölümünün 27. yılında anıldı Adana Valisi Mahmut Demirtaş: "Bir Müslüman için en büyük gurur, ardında adının yad edileceği eser bırakmaktır" Abdioğulları A.Ş Yönetim Kurulu Başkanı Bekir Sütcü: "Başarının kriteri, vatanına, milletine faydalı evlatlar yetiştirmektir"
YEREL HABERLER Abdi Sütcü ölümünün 27. yılında anıldı Adana Valisi ...
Kasım'da Türkiye'nin en sıcak yeri Adana Adana'da en yüksek sıcaklık 30.6 derece olarak ölçüldü
YEREL HABERLER Kasım'da Türkiye'nin en sıcak yeri Adana Adana'da en ...
Adil Öksüz'ün toplantı yaptığı otelin işletmecisi ve eşine hapis FETÖ/PDY'nin firari "Hava Kuvvetleri imamı" Adil Öksüz’ün Adana’da örgüt toplantısı yaptığı iddia edilen otelin işletmecisine "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 7 yıl 6 ay, eşine de 6 yıl 3 ay hapis cezası verildi
YEREL HABERLER Adil Öksüz'ün toplantı yaptığı otelin işletmecisi ve ...
Ağyatan’da kumul taşınması durdu
YEREL HABERLER Ağyatan’da kumul taşınması durdu
Kocaispir: "Misis önemli bir turizm merkezi olacak" Başkan Kocaispir, sosyal medya fenomenleri ile Misis'i gezdi
YEREL HABERLER Kocaispir: "Misis önemli bir turizm merkezi ...
Evlatlarının kredi borcu yüzünden yaşlı çift evlerinden atıldı Annesine imzalattırdığı belge ile kredi çekti, ödemediği krediden dolayı yaşlı anne babasının evi icra yoluyla ellerinden alındı
YEREL HABERLER Evlatlarının kredi borcu yüzünden yaşlı çift ...
Adana'da akaryakıt kaçakçılığına 1 tutuklama
YEREL HABERLER Adana'da akaryakıt kaçakçılığına 1 tutuklama
Vali Demirtaş: "Adana'da önemli projelere imza atıyoruz"
YEREL HABERLER Vali Demirtaş: "Adana'da önemli projelere imza ...
"Harika Kanatlar" minik ziyaretçilerle tanıştı
YEREL HABERLER "Harika Kanatlar" minik ziyaretçilerle tanıştı
Kozan’da uyuşturucu operasyonu: 13 gözaltı
YEREL HABERLER Kozan’da uyuşturucu operasyonu: 13 gözaltı
16 suç ve 37 dosyadan aranan zanlı yakalandı Adana polisi 16 suç kaydı ve 37 dosyadan aranması bulunduğu öne sürülen ve DEAŞ'a araç verdiği iddia edilen zanlıyı yakaladı
YEREL HABERLER 16 suç ve 37 dosyadan aranan zanlı yakalandı Adana ...
DEAŞ´a araç temin eden şüpheli yakalandı
YEREL HABERLER DEAŞ´a araç temin eden şüpheli yakalandı
Evinin suyu kesilen KOAH hastası kadının gözyaşları Adana'da makineye bağlı yaşayan KOAH hastası Kadriye Dalkılıç’ın evinin suyu, borcunu ödeyemediği için kesildi
YEREL HABERLER Evinin suyu kesilen KOAH hastası kadının ...
300 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi
YEREL HABERLER 300 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi
Burun ameliyatında 'gerçekçi’ olun Uzman Dr. Güllü Solmaz Korkmaz yaygın olarak uygulanan burnun yeniden şekillendirilmesi ameliyatının kızlarda 16-18, erkeklerde 17-19 yaş aralığından sonra yapılabileceğini belirtti
YEREL HABERLER Burun ameliyatında 'gerçekçi’ olun Uzman Dr. Güllü ...
Ortaokul öğrencilerinden mors alfabesi kodlarıyla ritim müzik çalışması
YEREL HABERLER Ortaokul öğrencilerinden mors alfabesi kodlarıyla ...
Yağlık zeytinde hasat mesaisi
YEREL HABERLER Yağlık zeytinde hasat mesaisi
Annesini rehin alan eski boksöre biber gazlı müdahale Adana'da kahvaltıyı beğenmediği için tartıştığı annesini rehin alan eski boksöre biber gazıyla müdahale edildi Anne kurtarıldı, psikolojisinin bozuk olduğu bildirilen oğlu hastaneye kaldırıldı
YEREL HABERLER Annesini rehin alan eski boksöre biber gazlı ...
Seyhan Belediye Meclisi 8 maddeyi karara bağladı
YEREL HABERLER Seyhan Belediye Meclisi 8 maddeyi karara bağladı
Uğur Tütüneker, “Kalan 4 maçımıza konsantre olduk”
YEREL HABERLER Uğur Tütüneker, “Kalan 4 maçımıza konsantre olduk”
Ayrılmak istediği sevgilisinin öldürdüğü kadın, boşanma davası açmış
YEREL HABERLER Ayrılmak istediği sevgilisinin öldürdüğü kadın, ...
1881 -
1938

Ciner Medya Grubu

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X