Baza içinde kaçak sigara çıktı

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Adana'da mobilya taşıyan bir kamyoneti durduran polis 5 baza içinde 15 bin 490 paket kaçak sigara ele geçirdi.

Alınan bilgiye göre, Seyhan ilçesi D400 karayolunda Mardin’den yola çıkan ve Mersin’e yüklü miktarda gümrük kaçağı götürdüğü tespit edilen kamyoneti durdurdu. Polisin yaptığı arama sonucu kamyonette taşınan 5 bazanın içinde 15 bin 490 paket kaçak sigara ele geçirildi.

Kamyonette bulunan A.Ç. ve E.C.M.’yi gözaltına alındı.

ADANA 12 Aralık 2019 Perşembe İMSAK 06:09

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