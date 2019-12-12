Baza içinde kaçak sigara çıktı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Baza içinde kaçak sigara çıktı

İHA

Adana'da mobilya taşıyan bir kamyoneti durduran polis 5 baza içinde 15 bin 490 paket kaçak sigara ele geçirdi.

Baza içinde kaçak sigara çıktı

Adana'da mobilya taşıyan bir kamyoneti durduran polis 5 baza içinde 15 bin 490 paket kaçak sigara ele geçirdi.
Alınan bilgiye göre, Seyhan ilçesi D400 karayolunda Mardin’den yola çıkan ve Mersin’e yüklü miktarda gümrük kaçağı götürdüğü tespit edilen kamyoneti durdurdu. Polisin yaptığı arama sonucu kamyonette taşınan 5 bazanın içinde 15 bin 490 paket kaçak sigara ele geçirildi.
Kamyonette bulunan A.Ç. ve E.C.M.’yi gözaltına alındı.

ADANA

12 Aralık 2019 Perşembe

  • İMSAK 06:09
  • GÜNEŞ 07:35
  • ÖĞLE 12:37
  • İKİNDİ 15:08
  • AKŞAM 17:29
  • YATSI 18:50
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Adana’da iki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı
YEREL HABERLER Adana’da iki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 1 ölü, 2 ...
Tartıştığı berberi pompalı tüfekle vurdu
YEREL HABERLER Tartıştığı berberi pompalı tüfekle vurdu
Varis ameliyatı oldu, fil hastası çıktı Adana’da varis ameliyatı sonrası ‘fil hastalığı’ teşhisi konulan adam, sağlığına kavuşmanın hayalini kuruyor İbrahim Şen: “Bana Allah rızası için yardımcı olun”
YEREL HABERLER Varis ameliyatı oldu, fil hastası çıktı Adana’da ...
"Çocuğum ve kardeşim kanser" diyerek hastanelerde para topladı Kardeşini çocuğu gibi ve kanser hastası olarak gösterip para topladığı öne sürülen zanlı Adana'da yakalandı
YEREL HABERLER "Çocuğum ve kardeşim kanser" diyerek hastanelerde ...
Hem sarkıntılık etti hem yaraladı Adana'da bir kişi akrabalarına sarkıntılık ettiğini ileri sürdüğü kişi tarafından vuruldu
YEREL HABERLER Hem sarkıntılık etti hem yaraladı Adana'da bir kişi ...
Kamyonetteki yataklardan kaçak sigara çıktı
YEREL HABERLER Kamyonetteki yataklardan kaçak sigara çıktı
Adana'da 52 firarinin yakalanması için şafak operasyonu
YEREL HABERLER Adana'da 52 firarinin yakalanması için şafak ...
Adana polisinden şafak vakti 52 firariye operasyon
YEREL HABERLER Adana polisinden şafak vakti 52 firariye operasyon
Cezaevinde 15 mahkum, yemekten zehirlendi
YEREL HABERLER Cezaevinde 15 mahkum, yemekten zehirlendi
Kozan’da 15 mahkum gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastanelik oldu
YEREL HABERLER Kozan’da 15 mahkum gıda zehirlenmesi şüphesiyle ...
Türkiye Kooperatifler Fuarı’nda Adana stantına yoğun ilgi
YEREL HABERLER Türkiye Kooperatifler Fuarı’nda Adana stantına yoğun ...
Ceyhan Nehri çevresinde rekreasyon çalışmaları başladı
YEREL HABERLER Ceyhan Nehri çevresinde rekreasyon çalışmaları ...
Adana’da 1 ayda 251 bin 171 araç denetlendi
YEREL HABERLER Adana’da 1 ayda 251 bin 171 araç denetlendi
Zeydan Karalar’ın kayınpederi son yolculuğuna uğurlandı
YEREL HABERLER Zeydan Karalar’ın kayınpederi son yolculuğuna ...
Firari hükümlü, pazarda satış yaparken yakalandı
YEREL HABERLER Firari hükümlü, pazarda satış yaparken yakalandı
"AFAD'dan 4 ilçede "Gönüllülük Projesi" çıkartması
YEREL HABERLER "AFAD'dan 4 ilçede "Gönüllülük Projesi" çıkartması
Adana Eczacı Odası Başkanı Mürsel Yalbuzdağ oldu
YEREL HABERLER Adana Eczacı Odası Başkanı Mürsel Yalbuzdağ oldu
Çocuklarda nezle ve gribe dikkat Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Yasemin Özkale: "Nezle ile gribin en önemli farkı gripte ateş olması nezlede ateşin olmamasıdır" "Tokalaşma, öpüşme, ele ele tutuşma, bir metreden fazla yaklaşarak konuşma önemli bulaşma yollarıdır" "Gripten korunmanın yolları arasında en önemli nokta el hijyenine dikkat etmek"
YEREL HABERLER Çocuklarda nezle ve gribe dikkat Çocuk Sağlığı ve ...
45 yıldır herkesi doyurdu ama işine doyamadı Adana’da 45 yıldır aynı lokantada aşçılık yapan Ergün Kurt (67), mesleğini ilk günkü heyecanıyla yapıyor Ergün Kurt: "İşimi seviyorum. Ölene kadar da ben bu işi bırakmam"
YEREL HABERLER 45 yıldır herkesi doyurdu ama işine doyamadı Adana’da ...
Yüreğir Ziraat Odası Başkanı Mehmet Akın Doğan: "Türkiye’nin 150 bin ton muz açığının önümüzdeki senelerde kapanacak" Çukurova çiftçisi muza yöneldi
YEREL HABERLER Yüreğir Ziraat Odası Başkanı Mehmet Akın Doğan: ...
Polisin yazdığı masal kitabı köy okullarına da ulaştı Adana'da bir polisi memuru tarafından çocukların suç ve suçluyla karşılaştığında ne yapacaklarını ve polise nasıl ulaşacaklarını anlatan masal ve boyama kitabı köy okulundaki çocuklara da ulaştı
YEREL HABERLER Polisin yazdığı masal kitabı köy okullarına da ...
Kemik kıran hükümlü yakalandı Adana'da 2004 yılında ailesinden istediği 750 bin lira fidyeyi alamadığı gencin kemiklerini kırıp jiletle işkence yaptığı iddiasıyla 25 yıl 1 ay hapis cezası alıp cezaevinden kaçan hükümlü yakalandı
YEREL HABERLER Kemik kıran hükümlü yakalandı Adana'da 2004 yılında ...
Yoksulun kefenini bile çaldılar Adana'da aş evine iki kez giren hırsızlar, mutfak malzemelerini ve kefenleri çaldı Köprü Yardımlaşma Derneği Başkanı Bekir Fevzi Yıldırım: "Hadi her şeyi çaldınız kefeni niye aldınız" "Mutfak malzemelerimiz çalındığı için fakire çorba götüremiyoruz"
YEREL HABERLER Yoksulun kefenini bile çaldılar Adana'da aş evine iki ...
Adana merkezli 3 ilde FETÖ operasyonu: 16 gözaltı kararı
YEREL HABERLER Adana merkezli 3 ilde FETÖ operasyonu: 16 gözaltı ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X