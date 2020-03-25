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(Görüntülü) ADANA - Rögara düşen sokak köpeği kurtarıldı

DHA

(Görüntülü) ADANA - Rögara düşen sokak köpeği kurtarıldı


Rögara düşen sokak köpeği kurtarıldı
ADANA'nın Kozan ilçesinde rögara düşen sokak köpeği, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.
Tufanpaşa Mahallesi Begonya Sokak'da sabah saatlerinde, üzeri kartonla kapatılan, ancak yağışlar nedeniyle açılan rögarda köpek olduğunu görenler, itfaiye ekiplerine bildirdi. Bölgeye gelen Adana Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekibi, sokak köpeğini düştüğü çukurdan çıkarttı. Rögara tahtadan kapak yapıldı. Sağlıklı olduğu gözlenen köpek, bırakıldığı arazide, bir süre sonra gözden kayboldu. DHA-Genel Türkiye-Adana
2020-03-25 12:45:14

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