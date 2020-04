Kızı kaçırılan baba, oyuncak bebeğe sarılarak avunuyor Adana'da bir baba, eşinin 18 gün önce kaçırdığı kızının oyuncak bebeğine sarılarak avunuyor Baba Mevlana Cingöz: "Kızım bebeğini çok severdi, ben de onun bebeğine sarılarak avunuyorum" "Kızımla en son görüştüğümde 'beni kurtar baba' diye yalvardı"

Adana'da bir baba, eşinin 18 gün önce kaçırdığı kızının oyuncak bebeğine sarılarak avunuyor.

Kahvehane işleten 32 yaşındaki Mevlana Cingöz, 7 yıl önce ev hanımı Hacire Cingöz (24) ile evlendi. Bu evlilikten Makbule Nur (5) ismini verdikleri bir kız çocukları dünyaya geldi. Her şey yolunda giderken Cingöz 15 Mart günü işten çıkıp geldiğinde kızının ve eşinin evde olmadığını gördü. Cingöz, oturma odasında bulduğu mektupta eşinin kızını da alıp kaçtığını öğrendi. O günden sonra Cingöz, eşinin bulunup çocuğunun kendisine gösterilmesi için savcılığa başvuruda bulundu. Ancak aradan geçen 18 güne rağmen Cingöz, çok sevdiği kızını bir türlü göremedi.



"Çocuğumu çok özledim, 'baba gel beni kurtar' dedi"

Cingöz, eşinin kendisine olaydan sonra mesaj attığını, dün de kızıyla görüştüğünü kendisini kurtarmasını istediğini belirterek, "Kendisine defalarca mesaj attım. Beni kızımla konuştur diye ama bir netice alamadım. Karakola gidip kayıp ilanını verdim, şu anda beni kim duyuyorsa yardımlarına ihtiyacım var. Çocuğumu çok özledim ne yiyor ne içiyor bilmiyorum o yüzden herkesin yardımlarını bekliyorum. Kızımla dün konuştum 'baba gel beni kurtar' dedi ama annesi dün numarasını değiştirdi herhangi bir şekilde ulaşamıyorum" dedi.



"Kızımın yerine çok sevdiği bebeğine sarılıyorum"

Kızını çok özlediğini ayakta duracak halinin bile kalmadığına dikkat çeken Cingöz, şöyle devam etti:

"Kızım beni izliyorsa, iki gözüm iki çiçeğim bir an önce sana kavuşmayı bekliyorum başka bir şey diyemiyorum. Kendisi yok, oyuncak bebeği burada onu koklayıp uyuyorum, onunla avunuyorum. Başka çarem yok, çünkü o bebeğini çok seviyordu, ben de onu kızımın yerine koyuyorum. Dayanamıyorum gücüm kalmadı 18 gündür gitmediğim yer kalmadı. Kalbime düşmüş bir ateş, sağıma dönüyorum soluma bakıyorum her yerde kızım, yemek yerken aklıma geliyor boğazıma takılıyor acaba ne yeyip içiyor bilmiyorum."

Duygulanan babanın kızından geriye kalan bebeğine sarılıp öpüp kucaklayarak onunla kızı gibi konuşması dikkat çekti.

