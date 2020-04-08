(Görüntülü) 3 yaşındaki Kuzey'e, babasından kök hücre nakli yapılacak

"Seni her sene ziyaret ederdim ama bugün..."

<br>ADANA'da yaşayan 3 yaşındaki lösemi hastası Kuzey Deniz Şengezer'e yüzde 70 uyumlu donör olan babasından kök hücre nakli gerçekleştirilecek.<br>Özgül -Gürcan Şengezer (31) çiftinin oğulları Kuzey Deniz'e lösemi teşhisi konuldu. 19 aydır kemoterapi gören Kuzey için doktorları kök hücre nakli olması gerektiğini söyledi. Bunun üzerine aile, donör bağışı için kampanya başlattı. Kuzey için yüzde 90 uyumlu donör, Yunanistan'ın Girit Adası'ndaki Hanya kentinde bulundu. Koronavirüs salgınından dolayı sınırların kapalı olması nedeniyle, donör ilik nakli için gelemedi. Ama Kuzey için umutlar tükenmedi. Yapılan testle baba Gürcan Şengezer'in de oğluna yüzde 70 uyumlu donör olabileceği belirlendi. Kuzey'e, 2 hafta sonra babasından kök hücre nakli yapılacak.<br>DHA muhabirine konuşan anne Özgül Şengezer, baba Gürcan Şengezer'den oğluna nakil yapılmasına karar verildiğini söyledi. Şengezer, 2 hafta sonra nakil işleminin gerçekleştirileceğini de sözlerine ekledi. DHA-Genel Türkiye-Adana <br>2020-04-08 17:54:48<br>

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