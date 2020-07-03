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Kadının elindeki cep telefonunu çaldı, satmaya çalışırken yakalandı

DHA

Rüşan Anıl ATAREser PAZARBAŞI/ADANA, (DHA)ADANA´da, kaldırımda duran Aslıhan B.´nin elindeki cep telefonunu alarak kaçan ve satmaya çalıştığı sırada dükkan sahibinin şüphesi üzerine iş yerinde tuttuğu Muhammed Irk, polis ekiplerince yakalandı. Olay, merkez Seyhan ilçesi Kuruköprü Mahallesi Çakmak Caddesi´nde meydana geldi. İddiaya göre, ilk iş günü olduğu öğrenilen Aslıhan B. (26), kaldırımda telefonla uğraştığı sırada bir kişi arkasından yaklaşarak elindeki telefonu alarak, kaçmaya başladı. Aslıhan B. çevredekilerden yardım istedi ancak şüpheli ara sokaklarda izini kaybettirdi. İhbar...

Kadının elindeki cep telefonunu çaldı, satmaya çalışırken yakalandı

<br>Rüşan Anıl ATAREser PAZARBAŞI/ADANA, (DHA)ADANA´da, kaldırımda duran Aslıhan B.´nin elindeki cep telefonunu alarak kaçan ve satmaya çalıştığı sırada dükkan sahibinin şüphesi üzerine iş yerinde tuttuğu Muhammed Irk, polis ekiplerince yakalandı.<br>Olay, merkez Seyhan ilçesi Kuruköprü Mahallesi Çakmak Caddesi´nde meydana geldi. İddiaya göre, ilk iş günü olduğu öğrenilen Aslıhan B. (26), kaldırımda telefonla uğraştığı sırada bir kişi arkasından yaklaşarak elindeki telefonu alarak, kaçmaya başladı. Aslıhan B. çevredekilerden yardım istedi ancak şüpheli ara sokaklarda izini kaybettirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü´ne bağlı Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, şüphelinin kimliğinin belirlenmesi ve yakalanması için çalışma yaptı. Çevredeki iş yerlerinin güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, şüphelinin benzer suçlardan kaydı olduğu tespit edilen Muhammed Irk (18) olduğunu belirledi.<br>SATMAYA ÇALIŞIRKEN YAKALANDI<br>Olaydan saatler sonra cep telefonunu satmak için Karataş Bulvarı´ndaki bir telefoncuya giden Irk´ın şüpheli hareketler sergilemesi üzerine, dükkan sahibi önce polisi aradı, sonra şüpheliyi oyalamaya başladı. Çok zaman geçmeden dükkana gelen polis ekipleri, Irk'ı satmaya çalıştığı telefonla birlikte kıskıvrak yakaladı. Sorgulanmak üzere emniyete götürülen Muhammed Irk´ın, ifadesinde ''Uyuşturucu almak için paraya ihtiyacım vardı, çaldım'' dediği iddia edildi.<br>`ÇELİŞKİLİ CEVAPLAR VERİNCE ŞÜPHELENDİM´<br>Olayı anlatan iş yeri sahibi Esin Kandilci (40), "Sabah iş yerini açtığımda gelip telefonunu satmak istediğini söyledi. Ben de yüksek model bir telefon olunca faturasını, kutusunu sordum. Çelişkili cevaplar verince şüphelendim. Tam bu sırada telefon çaldı. Ben de arayan numarayı, kendi telefonumdan aradım. Telefondaki kişi de kapkaça uğrayan kızın babasıymış. İçeride tuttuk, polisler hemen geldi" diye konuştu.<br>Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Muhammed Irk, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.DHA-Güvenlik Türkiye-Adana / Merkez Rüşan Anıl ATAR<br>2020-07-03 09:40:35<br>

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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