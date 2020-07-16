Belediye personelinden kök hücre ve kan bağışı

Seyhan Belediyesi personeli, ‘Toplu Kan Bağışı Kampanyası’nda Kızılay Adana Şube Başkanlığına, kök hücre ve kan bağışında bulundu.

Seyhan Belediyesinin talebi doğrultusunda gerçekleştirilen kök hücre ve kan alma programına Seyhan Belediye Başkanı Akif Kemal Akay ve Kızılay Adana Şube Başkanı Ramazan Saygılı da katıldı. Seyhan Belediyesi’nde kurulan gezici merkezde, Kızılay ekibi, önce kan vermek isteyen çalışanların gerekli tetkiklerini yaptı. Uygun bulunan gönüllü vericiler, doktor kontrolünden sonra kan ve kök hücre bağışladı.

Seyhan Belediye Başkanı Akif Kemal Akay, Kızılay’ın, yıllardır zor durumdaki vatandaşın her zaman yanında olan dünyada önde gelen bir kuruluş olduğunu söyledi. Başkan Akay, "Kızılay’ın çok farklı alanlarda hizmetleri var. Bunlardan en önemlileri arasında insana can veren kan toplama ve son yıllarda çok önemli hale gelen kök hücre bağışı toplama bulunuyor. Bu konuda Kızılay’a katkı vermenin mutluluğunu yaşıyoruz. Umuyorum ki Seyhanlılar olarak kök hücre ve kan bağışı konusunda yararlı katkılarımız olur" diye konuştu.

Kızılay Adana Şube Başkanı Ramazan Saygılı da "Seyhan Belediyesinin talebi doğrultusunda hastanede şifa bekleyen Adanalılara katkı sağlayacak kök hücre ve kan bağışı alıyoruz. İyilikte yarışa katılan Seyhan Belediyesine teşekkür ediyorum. Umuyorum buradan önemli bir sonuçla ayrılırız" dedi.

Konuşmanın ardından Kızılay Şube Başkanı Ramazan Saygılı, katkılarından dolayı Seyhan Belediye Başkanı Akif Kemal Akay’a teşekkür plaketi sundu.

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